Я нашел ошибку
Главные новости: 
Гол Корниленко принес
"Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли махачкалинский "Анжи" – 1:0
Зельфире Трегуловой понравилась идея создания на фабрике-кухне самарского филиала Третьяковки
Зельфире Трегуловой понравилась идея создания на фабрике-кухне самарского филиала Третьяковки
Также отмечается, что повышение ставки НДС коснётся не всех, а только две трети товаров и услуг.
ЦБ рассказал, когда будет пик инфляции
В Струковском саду на торжественной линейке Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний
В Струковском саду на торжественной линейке Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний
В торжественный день глава Самары Елена Лапушкина пришла в школу №108, чтобы поздравить учащихся, их родителей и коллектив образовательного учреждения с Днем Знаний.
В Самаре прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний
Похищенное мужчина продал прохожему на улице за 500 рублей, а вырученные деньги потратил на алкоголь.
Тольяттинка пригласила в гости знакомого мужчину и лишилась двух сотовых телефонов
Полицейские обнаружили действующую линию по розливу алкоголя, а также более 3 000 бутылок водки, 70 литров спиртосодержащей продукции и 10 000 литров спирта.
В Сызрани обнаружен цех по производству контрафактного алкоголя
Вокруг этой картины уже произошло несколько скандалов, её покинул режиссёр Дэнни Бойл.
Джеймса Бонда могут убить в новом фильме
сегодня  Суббота, 1 сентября, 19:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/09:
USD 68.04
-0.04
EUR 79.5
-0.18
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Струковском саду на торжественной линейке Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний

1 сентября 2018 16:24
164
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, прошла сегодня и в Струковском саду. Глава региона Дмитрий Азаров поприветствовал самых юных школьников - самарских первоклассников!

"Дорогие ребята,я хочу вам пожелать успеха,прилежности в обучении. Хочу пожелать пройти по этой удивительной дороге знаний с удовольствием, интересом. А вести по этой дороге вас будут люди добрые и мудрые, с большим сердцем, которые помогут вам во многих открытиях -ваши учителя", - сказал глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 

"Ребята, учитесь, творите, дружите, занимайтесь спортом, пойте и танцуйте! Я хочу пожелать, чтобы вы были успешными. Мы верим в вас, надеемся на вас!- отметил Дмитрий Азаров. - Только в этом году мы открываем три школы на 3 тысячи мест - еще один шаг, чтобы не было второй смены".

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 сентября 2018  16:24
В Струковском саду на торжественной линейке Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний
В Струковском саду на торжественной линейке Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний
  Социум
163
1 сентября 2018  16:05
В торжественный день глава Самары Елена Лапушкина пришла в школу №108, чтобы поздравить учащихся, их родителей и коллектив образовательного учреждения с Днем Знаний.
В Самаре прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний
В торжественный день глава Самары Елена Лапушкина пришла в школу №108, чтобы поздравить учащихся, их родителей и коллектив образовательного учреждения с Днем... Социум
207
1 сентября 2018  15:18
Вокруг этой картины уже произошло несколько скандалов, её покинул режиссёр Дэнни Бойл.
Джеймса Бонда могут убить в новом фильме
Вокруг этой картины уже произошло несколько скандалов, её покинул режиссёр Дэнни Бойл.  Социум
160
Весь список

Здравоохранение
1 сентября 2018  13:20
Учёные выяснили, во сколько нужно завтракать, чтобы похудеть В эксперименте приняло участие 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет.
Учёные выяснили, во сколько нужно завтракать, чтобы похудеть
В эксперименте приняло участие 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет. Здравоохранение
207
31 августа 2018  14:05
Офтальмологи мобильного отделения больницы им. Ерошевского проведут прием в Тольятти
Офтальмологи мобильного отделения больницы им. Ерошевского проведут прием в Тольятти
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
154
31 августа 2018  11:59
Создано не вызывающее привыкания сильное обезболивающее Препарат уже прошел испытания.
Создано не вызывающее привыкания сильное обезболивающее
   Препарат уже прошел испытания. Здравоохранение
167
Весь список
Новости медицины
21 августа 2018  18:23
ДНК тестирование в спортивной генетике
ДНК тестирование в спортивной генетике
 ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
125
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
803
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
1044
Весь список
Туризм
30 августа 2018  09:39
Жигулевск вошел в топ-5 популярных у туристов малых городов России летом-2018
Жигулевск вошел в топ-5 популярных у туристов малых городов России летом-2018
На первом месте Рейтинга Суздаль. Туризм
190
22 августа 2018  10:15
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
357
22 августа 2018  09:57
"Натали турс" задолжала более 30 тысячам клиентов
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
333
Весь список
Образование
1 сентября 2018  13:45
Для старшеклассников в Смышляевке Дмитрий Азаров провёл первый региональный урок на тему
Для старшеклассников в Смышляевке Дмитрий Азаров провёл первый региональный урок на тему "Самарская область- сердце России"
Слова особой благодарности Дмитрия Азарова - учителям. Образование
191
1 сентября 2018  13:35
Во всех школах Самарской области сегодня прозвенел первый звонок.
Во всех школах Самарской области сегодня прозвенел первый звонок
Глава региона Дмитрий Азаров поздравил учителей, учеников Гимназии 3 и их родителей с началом нового учебного года. Образование
180
1 сентября 2018  13:30
Дмитрий Азаров поздравил школьников и родителей с Днем знаний
Дмитрий Азаров поздравил школьников и родителей с Днем знаний
Глава региона отметил, что Правительство Самарской области ведёт системную работу по формированию современного, соответствующего вызовам времени... Образование
205
Весь список

Культура
1 сентября 2018  17:19
Зельфире Трегуловой понравилась идея создания на фабрике-кухне самарского филиала Третьяковки
Зельфире Трегуловой понравилась идея создания на фабрике-кухне самарского филиала Третьяковки
  Культура
130
1 сентября 2018  13:12
В Самару приехала Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
В Самару приехала Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
  Культура
211
31 августа 2018  12:27
Культурно-развлекательная программа вновь пройдет на пешеходной улице Куйбышева в Самаре
Культурно-развлекательная программа вновь пройдет на пешеходной улице Куйбышева в Самаре
Жителей и гостей города приглашают провести время в компании творческих коллективов губернии. Культура
212
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
179
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1154
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1370
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
307
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
831
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1462
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1025
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1855
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1623
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
315
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1236
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
851
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
940
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
940
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
689
Весь список

Мероприятия
В Самаре на площади Куйбышева состоится грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболуSamara Open–2018
Мультимедийный парк «Россия – Моя история» приглашает школьников и родителей на День знаний
1 сентября сотрудники ГИБДД преподнесут юным пешеходам подарок - мероприятие «День Знаний. Дорога в школу!»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда