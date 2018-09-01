В Струковском саду на торжественной линейке Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний

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Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, прошла сегодня и в Струковском саду. Глава регионапоприветствовал самых юных школьников - самарских первоклассников!"Дорогие ребята,я хочу вам пожелать успеха,прилежности в обучении. Хочу пожелать пройти по этой удивительной дороге знаний с удовольствием, интересом. А вести по этой дороге вас будут люди добрые и мудрые, с большим сердцем, которые помогут вам во многих открытиях -ваши учителя", - сказал глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО."Ребята, учитесь, творите, дружите, занимайтесь спортом, пойте и танцуйте! Я хочу пожелать, чтобы вы были успешными. Мы верим в вас, надеемся на вас!- отметил Дмитрий Азаров. - Только в этом году мы открываем три школы на 3 тысячи мест - еще один шаг, чтобы не было второй смены".