В Струковском парке Самары пройдет «Фестиваль цветов»

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Фестиваль цветов Администрация Самары организует ежегодно, начиная с 2005 года, в мероприятии принимают участие представители организаций и предприятий в сфере озеленения со всего региона, других субъектов России и горожане.В этом году в рамках фестиваля запланировано проведение тематического карнавального шествия по пешеходной улице Куйбышева. В его составе пройдут артисты театра «Пластилиновый дождь», цирковые гимнасты и жонглеры, хореографы и группы барабанных шоу, проедут ретро-автомобили, украшенные цветами, и «сказочные кареты». К карнавальному шествию сможет присоединиться любой желающий.На территории Струковского сада будут работать тематические площадки:- шахматный клуб,- выставка ретро – автомобилей,- литературная площадка,-парад-концерт духовых оркестров,- концертные программы,- проведение конкурсов на лучший костюм.Подробная программа будет опубликована дополнительно. Начало мероприятия в 12.00, передает пресс-служба администрации Самары.