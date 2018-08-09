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В этом году в рамках фестиваля запланировано проведение тематического карнавального шествия по пешеходной улице Куйбышева.
В Струковском парке Самары пройдет «Фестиваль цветов»
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Новости /  Общество /  Социум  

В Струковском парке Самары пройдет «Фестиваль цветов»

9 августа 2018 15:29
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В этом году в рамках фестиваля запланировано проведение тематического карнавального шествия по пешеходной улице Куйбышева.
В субботу, 25 августа, в Самаре пройдет ставший уже традиционным праздник – «Фестиваль цветов». В этом году он соберет всех желающих в Струковском парке.

Фестиваль цветов Администрация Самары организует ежегодно, начиная с 2005 года, в мероприятии принимают участие представители организаций и предприятий в сфере озеленения со всего региона, других субъектов России и горожане.

В этом году в рамках фестиваля запланировано проведение тематического карнавального шествия по пешеходной улице Куйбышева. В его составе пройдут артисты театра «Пластилиновый дождь», цирковые гимнасты и жонглеры, хореографы и группы барабанных шоу, проедут ретро-автомобили, украшенные цветами, и «сказочные кареты». К карнавальному шествию сможет присоединиться любой желающий.

На территории Струковского сада будут работать тематические площадки:

- шахматный клуб,

- выставка ретро – автомобилей,

- литературная площадка,

-парад-концерт духовых оркестров,

- концертные программы,

- проведение конкурсов на лучший костюм.

Подробная программа будет опубликована дополнительно. Начало мероприятия в 12.00, передает пресс-служба администрации Самары. 
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