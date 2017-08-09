В Ставропольском районе сотрудники ГИБДД провели рейд по соблюдению водителями правил перевозки детей
9 августа 2017 15:50
127
Только за первый час мероприятия было составлено два административных материала в отношении водителей, которые пренебрегли использованием детских удерживающих устройств, не обеспечив безопасность поездки маленьким пассажирам.
Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка».
За нарушение данного пункта Правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере трех тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 августа 2017 19:39
Основной претендент на ее реализацию — Mail.Ru Group. Социум
115
9 августа 2017 18:40
Мастер-класс пройдет 20 августа с 14:00 до 17:00. Социум
158
9 августа 2017 18:11
В последний месяц лета жителей и гостей города ждет серия концертов-лекций в парках города и на набережных. Социум
135
Здравоохранение
8 августа 2017 18:31
Принять участие в опросе и высказать собственное мнение могут все жители Самарской области. Здравоохранение
222
7 августа 2017 15:59
Все результаты тестирования отрицательные. Здравоохранение
220
7 августа 2017 13:49
С начала сезона от укусов пострадали на 0,3% меньше человек. Здравоохранение
207
Новости медицины
1 августа 2017 08:20Как действует сиалис?
Новости медицины
140
14 июля 2017 10:28Energy Slim - рецепт идеального тела
Что такое energy slim ? Это всего четыре шага, которые отделяют вас от фигуры вашей мечты. Новости медицины
206
2 июля 2017 23:27
Активная половая жизнь накладывает определенные обязательства на обоих партнеров. Заключаются они прежде всего в предупреждении нежелательной беременности. Новости медицины
191
Туризм
31 июля 2017 09:46
Они хотят показать народу, как можно путешествовать без больших денежных вложений. Туризм
229
25 июля 2017 17:42
Санкт-Петербург – это просто удивительный город, но Ленинградская область не уступает ему по количеству красивых мест и уникальных достопримечательностей. Туризм
114
25 июля 2017 13:34
Платить будут туристы, останавливающиеся на отдых в учреждениях, официально предоставляющих санаторно-курортные и туристические услуги. Туризм
268
Образование
9 августа 2017 11:08
Средний балл ЕГЭ у поступивших - 73,86. Образование
336
4 августа 2017 23:50
Первым стал МГУ на 215-й строчке. Образование
372
4 августа 2017 17:29
В Политехе подвели итоги первой волны зачисления в вуз. Образование
382
Культура
9 августа 2017 18:03
Чтобы посмотреть хороший фильм или новинку киноленты, необязательно идти в кинотеатры. Культура
36
9 августа 2017 11:55
На фестивальной поляне будут работать 8 площадок различной тематики. Культура
158
9 августа 2017 10:44
Показ состоится в литературном музее. Культура
141
Мода
1 августа 2017 18:25Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом. Мода
93
1 августа 2017 08:23Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
105
31 июля 2017 16:46
Когда речь идёт об открытии магазина одежды, важно продумать большое количество нюансов, которые важны для презентации магазина и его работы. Мода
91
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
183
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7020
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1303
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5116
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1725
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2721
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2171
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1960
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1571
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1726
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5353
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
6300
Мероприятия