В Ставропольском районе сотрудники ГИБДД провели рейд по соблюдению водителями правил перевозки детей

127

Только за первый час мероприятия было составлено два административных материала в отношении водителей, которые пренебрегли использованием детских удерживающих устройств, не обеспечив безопасность поездки маленьким пассажирам.Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка».За нарушение данного пункта Правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере трех тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области