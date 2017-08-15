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Новости /  Общество /  Социум  

В Ставропольском районе алиментщика обязали выплатить 100 тысяч рублей

15 августа 2017 09:53
94
В Ставропольском районе алиментщика обязали выплатить 100 тысяч рублей
Вдобавок возложена обязанность по уплате неустойки в размере, превышающем 80 тысяч рублей.

 Ставропольским районным судом рассмотрено исковое заявление прокурора Ставропольского района о взыскании с родителя, имеющего задолженность по алиментным платежам, неустойки за просрочку выплаты алиментов.

Ранее проведенной проверкой установлено, что на отца решением суда была возложена обязанность по уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ части от всех видов заработка и иного дохода.

Однако он выплаты по алиментным платежам в период с 26.08.2016 по 26.06.2017 не производил, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 100 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения судом искового заявления прокурора на нерадивого родителя, вдобавок к обязательству о погашении имеющейся задолженности, возложена обязанность по уплате неустойки в размере, превышающем 80 тысяч рублей, сообщает облпрокуратура.
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