В Ставропольском районе алиментщика обязали выплатить 100 тысяч рублей

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Ставропольским районным судом рассмотрено исковое заявление прокурора Ставропольского района о взыскании с родителя, имеющего задолженность по алиментным платежам, неустойки за просрочку выплаты алиментов.Ранее проведенной проверкой установлено, что на отца решением суда была возложена обязанность по уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ части от всех видов заработка и иного дохода.Однако он выплаты по алиментным платежам в период с 26.08.2016 по 26.06.2017 не производил, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 100 тысяч рублей.По итогам рассмотрения судом искового заявления прокурора на нерадивого родителя, вдобавок к обязательству о погашении имеющейся задолженности, возложена обязанность по уплате неустойки в размере, превышающем 80 тысяч рублей, сообщает облпрокуратура.