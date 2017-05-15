В Ставропольском районе, исполняющая обязанности директора школы, признана виновной в покушении на мошенничество

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Как установлено в ходе следствия она, используя свои должностные полномочия, подготовила и собственноручно подписала Приказ «О премировании», согласно которому выплатила единовременные премии учителям из экономии фонда оплаты труда.После этого женщина провела совещание, на котором объявила учителям школы об ошибке, якобы допущенной Центральным Управлением Министерства образования и науки Самарской области в перечислении премий учителям и сообщила о необходимости возврата части сумм, якобы для покупки бухгалтерской программы и компьютерной техники.Как установлено следователями, подозреваемая незаконно потребовала возврата денежных средств на общую сумму 65 500 рублей, 39 500 рублей из которых были ею фактически получены. Однако учителя образовательного учреждения обратились в Центральное Управление Министерства образования и науки Самарской области с целью выяснения причин сбора денежных средств с работников школы.Следственным отделением ОМВД России по Ставропольскому району в январе текущего года расследование уголовного дела было завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.Приговором Ставропольского районного суда женщина признана виновной по статье «Покушение на мошенничество». В настоящее время злоумышленнице назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото sakhalife.ru