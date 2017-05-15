Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ночью в Тольятти сгорел автомобиль
Ночью в Тольятти сгорел автомобиль
В Самарской области проводятся плановые антитеррористические учения
В Самарской области проводятся плановые антитеррористические учения
На благоустройство городской среды Самарская область получит 927 млн рублей.
На благоустройство городской среды Самарская область получит 927 млн рублей.
В самарском зоопарке отметили юбилей редкого журавля
В самарском зоопарке отметили юбилей редкого журавля
Цены на квартиры эконом-класса в Самаре снизились еще на 11%
Цены на квартиры эконом-класса в Самаре снизились еще на 11%
На автомобильной дороге Орск - Оренбург разбились два жителя Самарской области
На автомобильной дороге Орск - Оренбург разбились два жителя Самарской области
На въезде в Подстепки сгорел строительный вагончик
На въезде в Подстепки сгорел строительный вагончик
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с Днем семьи
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с Днем семьи
сегодня  Понедельник, 15 мая, 13:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/05:
USD 57.16
0.04
EUR 62.09
-0.07
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Совфеде предложили ввести уголовное наказание за манипуляции на выборах

15 мая 2017 09:16
115
В Совфеде предложили ввести уголовное наказание за манипуляции на выборах
Законопроект скоро будет внесен в Госдуму.

Группа парламентариев подготовила законопроект, подразумевающий уголовную ответственность за нарушения на выборах. Максимальный срок наказания для нарушителей может составить пять лет заключения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов законопроекта, главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

По словам Клишаса, законопроект скоро будет внесен в Госдуму. Он подразумевает наказание за организацию так называемых «каруселей», когда манипуляция с бюллетенями позволяет проголосовать несколько раз. Ответственность вводится за «незаконную выдачу и незаконное получение избирательного бюллетеня или бюллетеня референдума, если эти деяния совершены более двух раз в ходе одного и того же голосования», цитирует агентство автора законопроекта.

Клишас сообщил, что максимальный срок наказания, предусмотренный за подобное нарушения составляет четыре года для одного нарушителя, и до пяти лет — если преступление было совершено организованной группой. «Вместе с тем, предусмотрены также и альтернативные виды наказания, такие как штраф и принудительные работы», — отметил сенатор.

Клишас подчеркнул, что действие закона не должно распространяться на случаи, когда член избирательной комиссии выдал бюллетень по ошибке и непредумышленно. Для этих случаев установлена лишь административная ответственность. « Но если умыслом лица охватывается систематическая незаконная выдача или получение бюллетеней, подрывающая конституционную основу выборов, тогда оно должно понести более строгую, уголовную ответственность», — заявил Клишас.



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
15 мая 2017  12:36
В Самарской области проводятся плановые антитеррористические учения
В Самарской области проводятся плановые антитеррористические учения
Жителей просят отнестись с пониманием к возможным ограничениям. Социум
24
15 мая 2017  09:16
В Совфеде предложили ввести уголовное наказание за манипуляции на выборах
В Совфеде предложили ввести уголовное наказание за манипуляции на выборах
Законопроект скоро будет внесен в Госдуму. Социум
114
15 мая 2017  09:08
Самарские приставы посадили ели и березы
Самарские приставы посадили ели и березы
Судебные приставы планируют и в будущем принимать участие в социально важных мероприятиях родного края. Социум
158
Весь список

Здравоохранение
14 мая 2017  17:52
У женщины это были вторые роды.
Медики помогли молодой самарчанке, родившей ребенка дома
У женщины это были вторые роды.  Здравоохранение
332
12 мая 2017  22:06
До этого он исполнял обязанности начальника госпиталя.
Александр Каширин назначен начальником Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн
До этого он исполнял обязанности начальника госпиталя.  Здравоохранение
374
12 мая 2017  16:13
Донором стал молодой человек, сдавший кровь и ее компоненты более 38 раз, вступивший в регистр потенциальных доноров костного мозга в 2014 г. Александр, ему 26 дет, родился в с. Обшаровка Самарской области, имеет два высших образования и добродушный характер.
В Санкт-Петербурге успешно трансплантировали костный мозг ребенку от донора из Самары
Донором стал молодой человек, сдавший кровь и ее компоненты более 38 раз, вступивший в регистр потенциальных доноров костного мозга в 2014 г. Александр, ему 26... Здравоохранение
480
Весь список

Туризм
11 мая 2017  13:38
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
154
8 мая 2017  11:22
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
320
2 мая 2017  11:29
Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google»
Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google»
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
288
Весь список
Образование
11 мая 2017  22:46
Кафедра технологии и организации общественного питания разработала собственное ореховое пралине.
В СамГТУ на факультете пищевых производств создали оригинальные конфетные начинки
Кафедра технологии и организации общественного питания разработала собственное ореховое пралине.   Образование
286
5 мая 2017  18:05
Рособрнадзор лишил Самарский университет госаккредитации по направлению "Экономика и управление" (магистратура)
Рособрнадзор лишил Самарский университет госаккредитации по направлению "Экономика и управление" (магистратура)
  Образование
488
5 мая 2017  11:43
Из Самары в Тольятти отправиться школьный «Краеведческий экспресс»
Из Самары в Тольятти отправиться школьный «Краеведческий экспресс»
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
293
Весь список

Культура
15 мая 2017  12:18
В самарском зоопарке отметили юбилей редкого журавля
В самарском зоопарке отметили юбилей редкого журавля
Он занесен в Красную книгу как исчезающий вид. . Культура
54
12 мая 2017  14:06
Особенности выбора хорошей детской коляски
Особенности выбора хорошей детской коляски
 Как показывает практика, приобретение детской коляски связано с длительными походами по магазинам, а также немалыми финансовыми расходами.  Культура
58
12 мая 2017  11:53
Горожан приглашают на творческую встречу с самарским изобретателем Николаем Ильиным
Горожан приглашают на творческую встречу с самарским изобретателем Николаем Ильиным
Тема его работ – термостойкость конструк-ций, пожароустойчивость зданий и сооружений, защита окружающей среды. Культура
138
Весь список
Мода
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
139
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
338
13 апреля 2017  18:32
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
 Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы.  Мода
218
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
495
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1102
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1267
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1471
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2767
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1653
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1461
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1093
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
592
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1006
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2234
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3259
Весь список

Мероприятия
Школьникам Советского района Самары полицейские торжественно вручили первые паспорта
Ирина Слуцкая проведет в Самаре мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе
В Самаре состоится джазовый фестиваль
Весь список
Популярное
за сегодня

На Южном шоссе в Тольятти ночью произошло смертельное ДТП

616

Житель Самарской области снова сел за руль пьяным

347

В Тольятти оторвало ногу дорожному рабочему

308
за неделю

МЧС Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий

4063

МЧС предупреждает: В Самарской области ожидаются заморозки

3183

В Тольятти маленький ребенок разбился, упав с пятого этажа дома на улице Тополиной

2857
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда