В Совфеде предложили ввести уголовное наказание за манипуляции на выборах
15 мая 2017 09:16
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Группа парламентариев подготовила законопроект, подразумевающий уголовную ответственность за нарушения на выборах. Максимальный срок наказания для нарушителей может составить пять лет заключения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов законопроекта, главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.
По словам Клишаса, законопроект скоро будет внесен в Госдуму. Он подразумевает наказание за организацию так называемых «каруселей», когда манипуляция с бюллетенями позволяет проголосовать несколько раз. Ответственность вводится за «незаконную выдачу и незаконное получение избирательного бюллетеня или бюллетеня референдума, если эти деяния совершены более двух раз в ходе одного и того же голосования», цитирует агентство автора законопроекта.
Клишас сообщил, что максимальный срок наказания, предусмотренный за подобное нарушения составляет четыре года для одного нарушителя, и до пяти лет — если преступление было совершено организованной группой. «Вместе с тем, предусмотрены также и альтернативные виды наказания, такие как штраф и принудительные работы», — отметил сенатор.
Клишас подчеркнул, что действие закона не должно распространяться на случаи, когда член избирательной комиссии выдал бюллетень по ошибке и непредумышленно. Для этих случаев установлена лишь административная ответственность. « Но если умыслом лица охватывается систематическая незаконная выдача или получение бюллетеней, подрывающая конституционную основу выборов, тогда оно должно понести более строгую, уголовную ответственность», — заявил Клишас.
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