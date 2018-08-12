В Сочи водитель перекрасил "сплошную" разметку в "прерывистую"

224

— Красавчик! Только так можно бороться с дебилами-дорожниками, рисующими разметку без всякой логики, — поддержал pavel_aben автолюбителя.— А так можно было? — иронизировали пользователи.Другие пользователи, наоборот, осудили автолюбителя за самовольную перекраску.— Там поворот так-то, если что, подальше. И когда он со двора будет выезжать налево, то он может не заметить машину, которая едет за поворотом. Разметка вполне логичная именно в этом месте, — заметил aleksandrbelov.18.Другие обратили внимание, что нарушает правила не только автолюбитель, но и тот, кто снимает видео, — он остановился на встречной полосе.