В Сочи на День города испекли 37-килограммовый хачапури

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Угощение подготовил Сочинский хлебокомбинат. Технологи и пекари начали работу над хачапури сегодня в шесть утра. Всего над изделием трудились около десяти специалистов. На его приготовление ушло более 12 кг муки, 16 кг сыра, 100 яиц, а также молоко, вода, сахар, дрожжи, сливочное и подсолнечное масло.В итоге было затрачено 41 кг сырья. Это достижение вошло в Книгу рекордов России.Хачапури выпекали монолитом в специальной печи на каменном поду, которая является современным аналогом русской печи.