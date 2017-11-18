В Сочи на День города испекли 37-килограммовый хачапури
18 ноября 2017 23:57
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Угощение подготовил Сочинский хлебокомбинат. Технологи и пекари начали работу над хачапури сегодня в шесть утра. Всего над изделием трудились около десяти специалистов. На его приготовление ушло более 12 кг муки, 16 кг сыра, 100 яиц, а также молоко, вода, сахар, дрожжи, сливочное и подсолнечное масло.
В итоге было затрачено 41 кг сырья. Это достижение вошло в Книгу рекордов России.
Хачапури выпекали монолитом в специальной печи на каменном поду, которая является современным аналогом русской печи.
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