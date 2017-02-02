В Смышляевке сотрудники госавтоинспекции провели акцию «Сообщи о пьяном водителе»

136

Пешеходы с ответственной гражданской позицией предупреждали мужчину, что алкоголь за рулем – это беда.Однако, встречались граждане, предупреждавшие «пьяного» водителя о патрулирующем район экипаже ГИБДД. К таким «сочувствующим» сразу подходили инспекторы ДПС и призывали не проявлять жалость, а своевременно информировать полицию о фактах управления автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения.В рамках акции сотрудники ГИБДД вручали всем участникам дорожного движения специальные визитные карточки с номерами телефонов, по которым граждане могут сообщать о нетрезвых водителях и дорожных правонарушениях, проводили разъяснительную работу. Кроме того, дорожные полицейские расклеили листовки аналогичного содержания в муниципальном транспорте, на информационных щитах, в зданиях администраций сельских поселений Волжского района, в продуктовых магазинах, на автозаправочных станциях и иных местах массового пребывания граждан.Сотрудники органов внутренних дел призывают всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем и сообщать в полицию о лицах, которые ведут себя неадекватно на дороге и садятся за руль в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.