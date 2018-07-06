В Смышляевке Дмитрий Азаров заехал к Людмиле Гуськовой, которая жаловалась на перебои с водоснабжением в посёлке

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Сегодня Глава региона приехал лично проверить, как решена проблема.Людмила Ивановна рассказала Дмитрию Азарову, что представители администрации района приехали к ней сразу же по итогам эфира.В этот же день была восстановлена и подача воды.Глава района объяснил, что перебои с водой в посёлке объяснялись большим ее потреблением в жару.Сети в Смышляевке и соседних посёлках нуждаются в модернизации. Ведутся работы по замене насоса на скважине и участка водовода. Это позволит воде более равномерно поступать по всей территории. Сейчас подача воды регулируется в оперативном режиме, сбоев не допускается, передает пресс-служба облправительства.