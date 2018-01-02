В Сергиевском районе завершила свою работу выставочная экспозиция «Служа закону, служим народу!»

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В Сергиевском историко-краеведческом музее завершилась выставочная экспозиция «Служа закону, служим народу!», длившаяся с 10 ноября текущего года.За время открытия выставки гости и жители района, студенты Сергиевского губернского техникума, а также сотрудники полиции и члены их семей познакомились с историей отдела полиции, начиная с середины прошлого века.Ветераны Сергиевского отдела полиции провели колоссальную историческую работу, целью которой было изучение истории органов внутренних дел, накопление и использование исторических знаний с целью совершенствования правоохранительной практики, обучения и воспитания молодых сотрудников органов внутренних дел, а также студентов Сергиевского губернского техникума, обучающихся по специальности "Правоохранительная деятельность".Выставочная экспозиция помогла сохранить и восстановить историю Сергиевского отдела полиции, начиная с 50-х годов прошлого века и по настоящее время. Проведенные экскурсии и лекции ветеранов отдела МВД со студентами техникума и личным составом отдела полиции помогли передать профессиональный опыт прошлых поколений и сохранить память о деятельности сотрудников милиции, которые внесли значимый вклад в борьбу с преступностью и обеспечение правопорядка.Информация об открытии выставки была размещена на сайте Министерства культуры Российской Федерации. Это наивысшая оценка совместной работы отдела полиции, Совета ветеранов МВД и Сергиевского историко-краеведческого музея.За полтора месяца работы выставочную экспозицию посетило более 2,5 тысяч человек, из них свыше 100 студентов Сергиевского губернского техникума. Часть экспонатов, сохраненных ветеранам, останется в коллекции музея, а работы, принадлежащие действующим сотрудникам, они заберут домой. Практика организация подобных выставок будет продолжена и в дальнейшем, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.