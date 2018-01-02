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В Сергиевском районе завершила свою работу выставочная экспозиция «Служа закону, служим народу!»

2 января 2018 12:10
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Сергиевском районе завершила свою работу выставочная экспозиция «Служа закону, служим народу!» За полтора месяца работы выставочную экспозицию посетило более 2,5 тысяч человек.
За полтора месяца работы выставочную экспозицию посетило более 2,5 тысяч человек.

В Сергиевском историко-краеведческом музее завершилась выставочная экспозиция «Служа закону, служим народу!», длившаяся с 10 ноября текущего года.
За время открытия выставки гости и жители района, студенты Сергиевского губернского техникума, а также сотрудники полиции и члены их семей познакомились с историей отдела полиции, начиная с середины прошлого века.

Ветераны Сергиевского отдела полиции провели колоссальную историческую работу, целью которой было изучение истории органов внутренних дел, накопление и использование исторических знаний с целью совершенствования правоохранительной практики, обучения и воспитания молодых сотрудников органов внутренних дел, а также студентов Сергиевского губернского техникума, обучающихся по специальности "Правоохранительная деятельность".

Выставочная экспозиция помогла сохранить и восстановить историю Сергиевского отдела полиции, начиная с 50-х годов прошлого века и по настоящее время. Проведенные экскурсии и лекции ветеранов отдела МВД со студентами техникума и личным составом отдела полиции помогли передать профессиональный опыт прошлых поколений и сохранить память о деятельности сотрудников милиции, которые внесли значимый вклад в борьбу с преступностью и обеспечение правопорядка.

Информация об открытии выставки была размещена на сайте Министерства культуры Российской Федерации. Это наивысшая оценка совместной работы отдела полиции, Совета ветеранов МВД и Сергиевского историко-краеведческого музея.

За полтора месяца работы выставочную экспозицию посетило более 2,5 тысяч человек, из них свыше 100 студентов Сергиевского губернского техникума. Часть экспонатов, сохраненных ветеранам, останется в коллекции музея, а работы, принадлежащие действующим сотрудникам, они заберут домой. Практика организация подобных выставок будет продолжена и в дальнейшем, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.




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