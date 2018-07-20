В Сергиевском районе пройдет фестиваль исторической реконструкции XV века «Энколпион»

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Организаторами фестиваля являются клубы исторической реконструкции «Lupi di Rimini» («Волки Романьи») из Тольятти и «Сергиева Дружина» из Сергиевска.Мероприятие пройдет при поддержке администрации муниципального района Сергиевский Самарской области и прихода в честь преподобного Сергия Радонежского.Гостей фестиваля встретит полевой укрепленный лагерь XV века с десятками шатров, аутентичной кухней, коптильней, пивоварней. Он будет обороняться от неприятеля, приютив беженцев. Действия будут проходить под «живую» воссозданную музыку той эпохи.Зрители смогут поучаствовать в процессах окрашивания и украшения натуральных тканей, увидеть работу мастеров свечного, литейного и кузнечного дела, примерить наряды, прически дам и доспехи воинов, побывать на монетном дворе, средневековой ферме и в гончарной мастерской, попробовать себя в стрельбе из настоящего английского лука, в метании русских копий.ПРОГРАММА проведения фестиваля исторической реконструкции XV века «Энколпион»15.00-19.00 – работа площадок;16.00 – официальное открытие фестиваля. Средневековый футбол;18.30-18.45 – парад клубов;18.45-19.15 – штурм укреплений лагеря;19.30 – закрытие фестиваля, передает пресс-служба облправительства.Фото: sergievsk.ru