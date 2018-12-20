В Сергиевске полицейские провели профилактическую беседу со студентом, не выходившим на связь с родственниками

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По факту исчезновения молодого человека на установление его местонахождения был немедленно ориентирован личный состав ОМВД России по Сергиевскому району. Сотрудники полиции пообщались с однокурсниками юноши, комендантом общежития, а также с друзьями и приятелями пропавшего.В результате проделанной работы было установлено, что молодой человек задержался в гостях у своего друга, не предупредив об этом своих родственников. В настоящий момент юноша с розыска снят. По данным сотрудников полиции, в отношении него противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает. С молодым человеком сотрудниками уголовного розыска совместно с инспектором по делам несовершеннолетних была проведена профилактическая беседа.Сотрудник уголовного розыска напоминают, что в случае исчезновения близкого человека, не достигшего совершеннолетия, нужно немедленно обращаться в дежурную часть ближайшего отдела полиции. Заявление обязаны принять в любом отделении полиции, независимо от места и давности пропавшего. Заявление может подать любой гражданин, не обязательно родственник. При обращении нужно выяснить, во что был одет пропавший, что имел при себе в момент исчезновения. Вспомнить рост, телосложение, цвет и длину волос, особые приметы. Желательно иметь при себе фотографию пропавшего. С момента поступления заявления о пропаже оперативно-розыскные мероприятия начинаются немедленно, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области