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Новости /  Общество /  Социум  

В Саратовской области похоронили пилота разбившегося вертолета в Сирии

4 января 2018 23:48
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Жертвами крушения стали два пилота. Бортинженер, который находился на борту Ми-24, получил ранения и был эвакуирован на российскую базу.
Как информирует РБК, в Саратовской области в городе Пугачев похоронили одного из пилотов потерпевшего крушение 31 декабря в Сирии вертолета Ми-24. Об этом сообщили в городской администрации, передает «РИА Новости».

Имени пилота собеседник агентства не назвал. По его словам, погибший военный жил в детстве в Пугачеве, а сейчас в этом городе живут его мать и сестра.

Как отмечает «Саратов 24», в Пугачеве прошли похороны майора Артема Кулиша. По данным портала, он закончил Сызранское высшее военное авиационное училище и пошел служить в вооруженные силы. Сначала он служил в бердском вертолетном полку Новосибирской области, а затем был переведен в часть, расположенную в городе Обь.

Глава Пугачевского муниципального района Михаил Садчиков сообщил, что погибший летчик был похоронен на городском кладбище.

Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии 31 декабря на подлете к авиабазе Хмеймим. В Министерстве обороны России сообщили, что он совершил жесткую посадку из-за технической неисправности. Жертвами крушения стали два пилота. Бортинженер, который находился на борту Ми-24, получил ранения и был эвакуирован на российскую базу.



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