В Саратовской области открывается юбилейный Спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада – 2017»

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Напомним, «Туриада» – это уникальный проект, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательные и творческие конкурсы, который реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО МихаилаБабича.Традиционно на площадке лагеря соберутся победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты,обучающиеся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Всего около 700 участников. Кроме того, впервые ожидается прибытие спортсменов из Москвы и Екатеринбурга. Гости «Туриады – 2017» из других федеральных округов примут участие в соревнованиях на пешеходных дистанциях, а 19 мая – в показательных выступлениях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (эстафета).В рамках спортивной программы пройдет первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Данные состязания включены в Единый календарный план международных, всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий на 2017 год. В культурно-познавательную программу вошли видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», конкурс авторской песни «Музыка сердец» и брейн-ринг на туристскую тематику.Уже сегодня в Спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа заезжают первые команды из Республики Башкортостан, Чувашской Республики и Нижегородской области, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.