В Санкт-Петербурге умер лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов
2 марта 2019 13:55
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Жорес Алферов скончался, подтвердили РБК в пресс-службе РАН. «Пока деталей нет», — отметили в пресс-службе. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на супругу академика, он умер в Санкт-Петербурге.
В ноябре 2018 года Алферов был госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. Ему стало плохо на заседании Российской академии наук. 30 ноября в РАН сообщили, что диагноз не подтвердился и у Алферова был гипертонический криз.
Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Его старший брат погиб на фронте, а сам он провел войну в эвакуации с родителями. После окончания школы в Минске он был принят без экзаменов на факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института имени В.И.Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ). С 1953 года Алферов занимался наукой, начав работать в Физико-техническом институте имени А.Ф.Иоффе. В 1961 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970-м стал доктором физико-математических наук. С 1987-го по май 2003 года Алферов был директором ФТИ.
Алферов являлся автором более 500 научных работ и свыше 50 изобретений. В 2000 году академик стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике, разделив награду с немецким физиком Гербертом Крёмером.
Помимо научной деятельности Алферов участвовал и в политике. С 1989 года он был народным депутатом СССР. В 1995 году ученый стал депутатом Госдумы второго созыва от движения «Наш дом — Россия», с 1999 года был членом фракции КПРФ. В Госдуме Алферов участвовал в работе комитета по образованию и науке. В 2016 году он стал старейшим депутатом Госдумы.
Фото: «Петербургский дневник»/соцсети
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