В Самару впервые приезжает сенсационный мультимедийный проект «Оживающие полотна: РЕНЕССАНС. ГЕНИИ ЭПОХИ"

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Работы великих художников оживут на огромных экранах: Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Ботиччели, Беллини, Тициан, Венето, Джорджоне, Тинторетто и Веронезе. Выставка совершенно нового формата: зрители будут окружены 3-7 метровыми полотнами ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ, двигающимися и оживающими прямо на глазах. Мультимедиа создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни шедевров, будут показаны на больших экранах в сопровождении произведений классической музыки. Яркие изображения, расположенные на стенах, перенесут зрителей в творческую реку художников Эпохи Ренессанса, привлекая внимание зрителей к важнейшим деталям картин, колориту и живописной технике.Живопись эпохи Возрождения составляет золотой фонд не только европейского, но и мирового искусства. Период Ренессанса пришел на смену темному Средневековью, полностью подчиненному церковным канонам, и предшествовал последующему Просвещению и Новому времени. Творения человеческого гения, созданные знаменитыми мастерами прошлого, продолжают восхищать до сих пор и никогда не утратят своего очарования.На выставке посетители смогут находиться неограниченное количество времени, так как выставка проходит циклично. Для удобства посетителей зал оборудован множеством мягких удобных сидений, на выставке можно стоять или сидеть, перемещаться по залу в поисках нового угла просмотра знаменитых полотен, слушать прекрасную классическую музыку, и, конечно, фотографироваться и снимать видео. Также в Арт пространстве выставки вы сможете самостоятельно порисовать или принять участие в организованных мастер-классах по живописи.Мы приглашаем взрослых и детей окунуться в мир великих итальянских гениев, сообщают организаторы выставки.БИЛЕТЫ: взрослые - 300 руб., дети, студенты, пенсионеры - 250 руб. Детям до 7 лет БЕСПЛАТНО!Адрес: ТЦ "Аврора", Самара, Аэродромная улица, 47А.Ежедневно с 10.00 до 22.00 без возрастных ограничений.