В Самару с моноспектаклем «Пушкин» приехал народный артист России, актер Сергей Безруков

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«Я всегда работаю по-честному. Каждой роли отдаюсь без остатка. Работаю на износ. Это такая моя благодарность героям, которых яиграю», - рассказывает о своей работе, также отдаваясь без остатка, Безруков. Это по его инициативе в стране начали больше помогать детским театрам. Он стал локомотивом проекта «Единой России» - «Театры-детям», возглавив общественный совет проекта. Сегодня «Театры-детям» стал частью объединенного проекта «Культура малой родины».«Воспитание любви к театру начинается с детей. И от нас, взрослых, зависит - куда мы их приведем. В какое помещение и на какую постановку.Мы не имеем права отбивать желание у детей ходить в театр. Впереди у них - целая жизнь. И наша работа – сделать так, чтобы ребенок хотел идти в театр», - говорит Безруков.Положение артистов детских театров оставляет желать лучшего, - отмечает актер. Чтобы артисты шли в детские театры, он призвал власти региона поддерживать их и помогать. «Для детей надо работать так, чтобы взрослые люди не могли оторваться от спектакля. Мы называем их качественными артистами высокого мастерства. А детский театр – театром первого уровня, началом начал», - подчеркнул Безруков.Ирина Калягина, региональный координатор проекта «Театры-детям» поблагодарила Сергея Безрукова за инициативу по поддержке детскихтеатров на федеральном уровне. «За короткий срок улучшения произошли колоссальные», - отметила она. В 2017 году Самарская область получила субсидию - 15, 4 млн. рублей из федерального бюджета на реализацию проекта. Еще 1,7 млн. руб. выделено из регионального бюджета. Эти средства направлены на создание новых постановок, гастрольную деятельность и обновление материально-технической базы семи детских и кукольных театров: САМАРТ, Самарский Театр кукол, музыкальный театр «Задумка», «Лукоморье», театр «Время тайм» из Новокуйбышевска, «Пилигрим» и «Дилижанс» из Тольятти. Поставлено семь премьерных спектаклей, у Самарского Театра кукол появился современный комфортабельный автобус, успели выехать на гастроли.Сергей Безруков обратил внимание на доступность детских театральных постановок. «Хотелось бы видеть в детском репертуаре больше классики, - добавляет народный артист. - В классике заложено все».Оставив автограф на стене почетных гостей, народный артист отправился в гримерку Театра оперы и балета. Зрителей ждал четырехчасовоймоноспектакль Сергея Безрукова «Пушкин», сообщает пресс-служба регионального Избирательного Штаба В.В. Путина.