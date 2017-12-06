В Самару приедет победитель "Танцев" 1 сезон

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10 декабря в Самару приезжает победитель танцев на ТНТ 1 сезон. Егор Дружинин и Мигель называют его лучшим танцовщиком страны.Уже в это воскресенье в Самаре он будет делиться своими находками и талантом с самарскими танцовщиками в контемпорари. Его мастер-класс будет в 16.30 по адресу Московское шоссе д.43, к. 341.