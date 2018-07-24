В Самару прибывает первая волжская экспедиция

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«Великие реки России» – это многолетняя полномасштабная экспедиция, цель которой – создать единый информационный медиапроект о культуре, истории, современном экономическом и экологическом состоянии регионов, которые находятся в бассейне крупнейших рек России.Первый сезон съемок проекта посвящен великой русской реке Волге. По сути это первая волжская экспедиция после путешествия знаменитого на весь мир нижегородского фотографа Максима Дмитриева. Еще до революции настоящий фотолетописец Дмитриев снимал жизнь на Волге: большие деревни, шумные праздники, веселые ярмарки. Медийная экспедиция АНО РОС, также как и Дмитриев, начала свое путешествие по волжскому маршруту от истока Волги и закончит Каспием. Итогом путешествия станет цикл документальных фильмов «Великие реки России. Волга». Это фильм о реке, о времени и о судьбе. Первые серии можно посмотреть в эфире телеканала OCEAN-TV и в интернете.Работа над проектом началась с ремонта и превращения старого патрульного катера типа «Ярославец», много лет стоящего в затоне, в современное экспедиционное судно. Благодаря помощи волонтеров, судно покрасили, переоборудовали рубку, частично отремонтировали каюты. Сейчас на АКСИДИАНЕ, такое имя получило обновленное судно, есть все необходимое для длительных речных переходов. В том числе – современные системы навигации, эхолот, в тестовом режиме ведется круглосуточное вещание.На сегодня пройдено 1800 км водного пути, больше половины маршрута. Экспедиция прошла через Центральный, Северо-Западный, Приволжский Федеральные округа. Съемки проведены в Тверской, Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Нижегородской, Ульяновской, областях, Республиках Чувашия, Марий Эл, Татарстан. Впереди Самарская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская области, Калмыкия.– Волга, как нить соединяет нации, культуры, времена, людей, – рассказывает автор сценария и ведущий Владимир Плешаков. – Фильм не претендует на научно-популярное изложение, но это точно просветительская история, которая будет интересна любознательному зрителю. Задача фильма – привлечь внимание к водному туризму, который был популярен еще несколько лет назад. И если кто-то решится пройти поВолге, смело может использовать нами собранные материалы.Значимое место в проекте отводится вопросам экологии: «здоровью» Волги и ее прибрежных территорий. Почти в каждом регионесъемочная группа встречается с экологами для обсуждения этой не простой темы. Средства массовой информации уже назвали АКСИДИАН «речным Калипсо» за ту миссию, которую он выполняет. В Самаре экспедиционная группа также встретится cо специалистом, который расскажет о состоянии Волги в области.Проект «Великие реки России» создают увлеченные, или, правильнее будет сказать – азартные до новых тем и сюжетов люди. Автор сценария и ведущий – Владимир Плешаков – путешественник, писатель, телеведущий, режиссер и сценарист документального кино. Съемочную и режиссерскую работу выполняет студия KUSTO MOVIE. Режиссер Антон Подколзин и оператор Максим Лебедев давно успешно занимаются изыскательской и приключенческой съемкой в разных точках мира с использованием актуальных возможностей современной техники. За штурвалом АКСИДИАНА – опытный капитан Андрей Маньян.Конечная цель экспедиции в этом году – Каспий. В планах АНО РОС и OCEAN-TV на 2019 год – путешествие по Дону и северным рекам страны. На 2020 год разрабатываются экспедиции по рекам Сибири.С 26 июля АКСИДИАН будет стоять в яхт-клубе «Ласточка». Все желающие смогут подняться на корабль, познакомиться с участниками экспедиции, получить сувениры, передает пресс-служба облправительстваа.