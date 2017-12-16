В Самару прибудет Дед Мороз из Великого Устюга

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В 10.00 Дед Мороз посетит театр «Самарская площадь» и пообщается с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 11.00 отправится на главную городскую детскую елку в Самарскую филармонию, где торжественно передаст ключ от усадьбы Самарскому Деду Морозу.Путешествие российского Деда Мороза продолжится в детской больнице и восстановительном центре, где он также пообщается с ребятами и вручит новогодние подарки.Далее Дед Мороз отправится в гости к воспитанникам Центра подготовки футболистов клуба «Крылья Советов». Ребята проведут товарищеский матч на базе футбольного клуба, после чего получат памятные подарки.Завершит свое путешествие Дед Мороз на площади Куйбышева, где в 18.00 вместе с самарцами зажжет праздничные огни на главной самарской елке. В ожидании главного волшебника страны собравшихся зрителей ждет концертно-игровая программа с участием героев любимых мультфильмов, сказок и Дедов Морозов разных народов, сообщает пресс-служба администрации Самары.