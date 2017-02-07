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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарскую область снова пришли сильные морозы

7 февраля 2017 10:37
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ОблМЧС дает советы, как избежать обморожения.

По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» 7 февраля в Самарской области сохраняется переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -17, -22°С, местами до -28°С, днём -15, -20°С, в Самаре ночью -20, -22°С, местами до -26°С, днём -15, -17°С.

В связи с резким понижением температуры воздуха в регионе, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о мерах безопасности в морозную погоду. Для профилактики обморожений рекомендуется следовать следующим правилам, отправляясь на свежий воздух в холодное время года:

Не пейте спиртного на морозе - алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения.
Не курите на морозе - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми.
Носите свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как "капуста" - при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло.

Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки часто служат основной предпосылкой для появления обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги.

В ветреную холодную погоду открытые участки тела смазывайте специальными кремами.
Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений - колец, серёжек и т.д. Вообще на морозе старайтесь избегать контакта кожи с металлом.

Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть - это вызовет куда более значительные повреждения кожи.
Необходимо как можно скорее добраться в теплое место. Если замерзли руки - попробуйте отогреть их под мышками или в карманах.

После длительного перехода по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и т.д. Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене и последующей потере конечности.
Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.
Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям.

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