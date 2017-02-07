В Самарскую область снова пришли сильные морозы

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По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» 7 февраля в Самарской области сохраняется переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -17, -22°С, местами до -28°С, днём -15, -20°С, в Самаре ночью -20, -22°С, местами до -26°С, днём -15, -17°С.В связи с резким понижением температуры воздуха в регионе, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о мерах безопасности в морозную погоду. Для профилактики обморожений рекомендуется следовать следующим правилам, отправляясь на свежий воздух в холодное время года:Не пейте спиртного на морозе - алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения.Не курите на морозе - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми.Носите свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как "капуста" - при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло.Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки часто служат основной предпосылкой для появления обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги.В ветреную холодную погоду открытые участки тела смазывайте специальными кремами.Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений - колец, серёжек и т.д. Вообще на морозе старайтесь избегать контакта кожи с металлом.Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть - это вызовет куда более значительные повреждения кожи.Необходимо как можно скорее добраться в теплое место. Если замерзли руки - попробуйте отогреть их под мышками или в карманах.После длительного перехода по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и т.д. Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене и последующей потере конечности.Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям.