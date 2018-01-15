В Самарскую кирху приглашают на вечер камерной и органной музыки «Два гения. Отец и сын»

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26 января в 18.30 в Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга выступят известные российские исполнители: гобоист, лауреат международных конкурсовВ (Москва) и органистка, лауреат международных конкурсов(Россия-Германия).Есть поговорка: гений стреляет в цель, которую никто не видит. Поэтому часто проводят параллель между гениальностью и новаторством. Но великий Иоганн Себастьян Бах не изобрел в музыке ничего нового: всю жизнь он бережно хранил традицию. А вот его сын – Карл Филипп Эммануил – открыл путь, по которому пошли венские классики. Моцарт говорил о нем: «Он – отец, мы – дети». Гайдн и Бетховенвоздавали его гению искреннее восхищение и уважение. В итоге традиционалист Бах-старший, проведя в забвении почти сто лет, вернулся на сцену, заняв первые строчки всемирных композиторских рейтингов. Новатор Бах-младший опередил свое время на несколько поколений, получив к тому же блестящую прижизненную славу, но сейчас находится в тени отца. Как знать, может, его время еще впереди? Ответ на этот трудный вопрос зависит от нас.Об исполнителях:Алексей Балашов явил себя как яркий солист, настоящий Паганини гобоя. Федеральная пресса так отзывается о музыканте: «Алексей Балашов, без преувеличения, - один из самых известных и востребованных гобоистов страны, чья сольная деятельность бурно развивается, благосклонно принятая профессионалами и публикой…». Алексей Балашов много гастролирует по России и миру, является лауреатом нескольких престижных международных конкурсов.Талантливая органистка Татьяна Рябова много выступает с сольными концертами в российских городах, а также в Германии, Швейцарии и Люксембурге. Она широко востребована и в качестве камерного исполнителя, выступая в дуэтах с ведущими солистами РоссииТатьяна Рябова - лауреат IV Международного органного конкурса юных органистов в Граце (Австрия, 2005) и полуфиналистка 58Международного органного конкурса – фестиваля «Пражская весна» (г. Прага, Чехия, 2006).Благотворительный взнос: 200 рублей (школьникам, студентам и пенсионерам) и 300 рублей, сообщает пресс-служба Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга г. Самары.Адрес: ул. Куйбышева, 115-117Дата: 26 января 2018 г., 18.30В программе музыка И.С. Баха и К.Ф.Э. Баха.6+