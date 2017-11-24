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28 ноября в 12-00 в Самарском зоопарке отметят экологический праздник "Наши зоо-мамы".В этот день посетителям будет рассказано о самых заботливых мамах, которые регулярно приносят потомство – дальневосточном леопарде Фелиции, волчице Канаде, черном ягуаре Нуар, крокодиловом каймане Кокоше, еноте-полускуне Лизе, и о многих других мамах, которые дарят своим малышам любовь, нежность и ласку.Участников праздника ждет разнообразная конкурсная программа, ребята смогут поучаствовать в увлекательных викторинах, зооконкурсах и подвижных играх. После мероприятия у посетителей будет возможность погладить прирученных животных и сфотографироваться с ними, сообщают в группе зоопарка.