В Самарском юридическом институте прошли торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года

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Утром, под звуки гимна Российской Федерации, весь личный состав института замер на главной площади губернии – площади Славы. Начальник института полковник внутренней службы Александр Вотинов поздравил всех присутствующих с началом учебного года.Но главное событие - ждало впереди. В торжественной обстановке, начальник института и почетные гости вручали пятикурсникам заветные погоны. Свои первые специальные звания среднего начальствующего состава «младший лейтенант внутренней службы» получили 121 курсант выпускного курса.С началом нового учебного года и вручением первых офицерских званий всех присутствующих приехали поздравить: депутат Государственной Думы Федерального собрания, Герой России, председатель Самарской областной общественной организации «Герои Отечества», член общественного совета Самарского юридического института ФСИН России Игорь Станкевич; первый заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Валерий Яковлев, начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов; председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку Самарской Губернской Думы Юрий Шевцов; а также руководители силовых структур и ведомств, ветераны уголовно-исполнительной системы.Отличник учебы и службы младший лейтенант внутренней службы Евгений Плеханов в своем обращении поблагодарил руководство вуза и профессорско-преподавательский состав за знания полученные в ходе обучения, а первокурсникам пожелал успехов в дальнейшей службе.Завершилось мероприятие прохождением всего личного состава торжественным маршем перед трибуной с почетными гостями. На факультете внебюджетного образования СЮИ ФСИН России состоялась торжественная линейка, посвященная началу учебного года, на которой присутствовали руководство вуза и факультета, сотрудники, преподаватели и студенты.В ходе мероприятия состоялась, ставшая уже традиционной, торжественная передача мантий, в которой приняли участие студенты выпускного курса и первокурсники.После художественных номеров и поздравлений студенты переместились в учебные аудитории корпуса, сообщает пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России.Фото: Пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России