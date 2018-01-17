В Самарском университете создают систему для управления группировками наноспутников
17 января 2018 14:52
160
Статистика свидетельствует о том, что с каждым годом количество стихийных бедствий возрастает. Использование же группировки космических аппаратов нанокласса способно помочь решить проблему оперативного мониторинга ионосферы. Поскольку изменение ее параметров – надежный индикатор для выявления признаков надвигающихся стихийных бедствий.
В сфере прогнозов природных катастроф требуется точность измерений и оперативность передачи данных. Их как раз могут обеспечить «управляемые» группировки наноспутников.
Однако для обработки данных мониторинга, полученных из космоса, необходима навигационно-временная привязка научных измерений. Для их проведения нужно знать траекторию движения наноспутника, время и место, когда он сделал необходимые замеры, а также в какой момент и как были ориентированы в пространстве оси чувствительности научной аппаратуры.
«На 99% современных наноспутников мы не встретим навигационных приемников, все пользуются данными системы NORAD. Это объединённая система аэрокосмической обороны США и Канады, средствами которой фиксируется любой объект, выводимый в космос”, - пояснил руководитель проекта, доцент межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета Андрей Крамлих. В зависимости от важности объекта, специалисты этой организации с определенной оперативностью выкладывают TLE данные (файлы с элементами орбит спутника, которые можно подставить в модель движения, а затем определить и спрогнозировать движение спутника) в свободный доступ. «Но модель движения всегда отличается от реального движения. И если точности TLE данных для организации сеанса связи достаточно, то привязать к ней высокоточные измерения уже не получится. Поэтому установка на борт космического аппарата собственного навигационного приемника необходима», - добавил молодой ученый.
Разработчики при этом отмечают, что навигационный приемник на наноспутнике не может работать постоянно, так как потребляет слишком много энергии. Поэтому они предлагают проводить измерения на борту наноспутника, а обрабатывать навигационные данные уже на Земле - это существенно сократит время работы приемника.
За рубежом есть разработки, аналогичные комплексу управления, навигации и связи разрабатываемому в Самарском университете. “Но они стоят немало, а их надежность не гарантирована, - отметил Андрей Крамлих. - Наша система должна быть дешевле».
Молодой ученый обращает внимание и на тот факт, что малые габариты, масса и недорогая по сравнению с более крупными МКА стоимость наноспутников позволяет запустить на орбиту сразу несколько аппаратов и производить измерения во многих областях пространства одновременно. Это даст возможность получить пространственную картину и отследить ее изменения во времени.
Однако для мониторинга ионосферы важно не только запустить несколько наноспутников, но и поддерживать определённую конфигурацию их движения, а добиться этого можно только контролируя движение МКА. Кроме этого, необходимо контролировать ориентацию каждого спутника в группировке. Для этого нужна система управления, которая уже частично отработана молодыми учеными. Они создали системы демпфирования – гашения угловых скоростей, чтобы снизить вращение спутника после отделения. Следующий этап - решение вопроса переориентации спутника.
Также ученым нужно разработать оперативную систему связи, которая позволит быстро и в большом объеме передавать информацию на Землю. Традиционно передача данных со спутника осуществляется в момент, когда аппарат пролетает над центром управления полетами (ЦУП). В среднем сеанс связи бывает 4-8 раз в день и длится 5-10 минут, но когда речь идет о чрезвычайных ситуациях, где требуется оперативность, этого недостаточно. Для того, чтобы ее повысить группа ученых Самарского университета планирует использовать низковысотные сети связи: GlobalStar, Iridium, это позволит выстроить другую схему, не зависящую так жестко от сеансов связи с ЦУП. В этом случае экстренные данные с наноспутника будут сбрасываться на спутник связи, летающей на низкой высоте, который и передаст их на Землю. При этом основной массив информации будет выгружен позже - над ЦУП.
«Мы идем по пути импортозамещения - в комплексе управления, навигации и связи будет использована только российская аппаратура. У Самарского университета есть опыт создания наноспутников, есть сильная школа по спутниковой радионавигации, возглавляемая профессором Игорем Белоконовым. Появилась также школа по навигационным приемникам под руководством датского ученого Кая Борре, сейчас ее возглавляет доцент Илья Кудрявцев, соответственно, подтянулась «железная» составляющая. Так что теперь мы можем создать полностью свой приемник, точнее опытный образец», - отметил руководитель проекта.
Грант на разработку комплекса выделен исследователям на три года. По истечению этого времени группа молодых ученых должна представить прототип системы управления, навигации и связи, а затем протестировать его на спутнике в космосе, сообщает пресс-служба Самарского университета.
Вы случайно разбили дисплей вашего ноутбука? Все можно исправить. О том как, подробнее на сайте сервисного центра. Вернем вашему ноутбуку жизнь за приемлемую стоимость.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 января 2018 23:40
Половину суммы потратили покупатели таунхаусов на Остоженке — полные тезки главы «Сибура» и жены экс-губернатора Приморья. Социум
118
17 января 2018 23:36
Для ликвидации пожара привлекались 73 человека, 21 единица техники. Социум
141
17 января 2018 21:53
За два прошедших года произошло 70 столкновений машин с дикими животными. Социум
238
Здравоохранение
16 января 2018 11:25
Об этом сообщает минздрав региона. Здравоохранение
189
16 января 2018 09:48
Они провели опыт на роботизированной модели ползающего ребенка. Здравоохранение
180
12 января 2018 14:22
Специалисты Самарского областного центра медицинской профилактики и главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков подготовили для жителей Самарской... Здравоохранение
421
Новости медицины
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
166
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
221
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
659
Туризм
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
236
17 января 2018 11:07
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
210
15 января 2018 09:42
Самая сложная обстановка в Италии, Румынии, на Украине и в Германии. Туризм
331
Образование
17 января 2018 15:56
Участниками регионального этапа олимпиады являются обучающиеся 9-11-х классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным... Образование
225
15 января 2018 17:29
В настоящее время в ней обучается 541 ребенок. Образование
294
12 января 2018 17:27
В школе утеплили фасад, полностью заменили систему отопления, канализации, водо- и электроснабжения, противопожарную сигнализацию, установили новые окна и двери.... Образование
290
Культура
16 января 2018 09:27
В его рамках состоится реконструкция "Операция Январский Гром". Культура
209
15 января 2018 13:21
Роман будет последним расследованием знаменитого сыщика. Культура
281
15 января 2018 12:49
Она расположится в областной библиотеке. Культура
270
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
81
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
489
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
475
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
805
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
399
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
385
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6377
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2374
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9296
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3126
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1850
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2269
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2146
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1800
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3420
Мероприятия