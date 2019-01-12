В Самарском театре оперы и балета состоялся традиционный рождественский концерт
12 января 2019 13:44
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Собравшихся поприветствовал глава региона Дмитрий Азаров. «Праздник Рождества Христова возвращает нас к доброте, вере и исконным традициям русского народа, - отметил губернатор.- Рождественский концерт – это важное событие в культурной и духовной жизни нашего региона. Это добрая традиция, которая восстановлена, благодаря служению и стараниям митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия».
Владыка Сергий также поздравил верующих со светлым праздником Рождества. «В эти светлые дни мы вспоминаем о том великом событии, которое произошло более 2000 лет назад, когда Господь стал исторической личностью. Христос указал нам идеал: будьте совершенны, как отец ваш небесный. Этот внутренний потенциал человек должен раскрыть, приумножить и явить образ Божий»,- сказал Владыка.
Концертная программа началась с тропаря Рождеству Христову в исполнении Самарского губернского студенческого хора «София». Студенты Самарской духовной семинарии и учащиеся Самарского социально-педагогического университета пропели древнерусский духовный стих «Воззвала душа». Зрителей порадовали казачьи песни, рождественские колядки и хореографические номера в исполнении юных танцоров.
«В Рождественском концерте как в зеркале отражаются все грани нашего самарского таланта. Здесь выступают вокальные, танцевальные, инструментальные коллективы не только духовной, но и светской направленности. Каждый год мы с замиранием сердца ждем, что еще приготовят нам организаторы», - делится впечатлениями регент хора храма в честь Смоленской иконы Божией матери Екатерина Козлова.
Среди участников концерта певчий храма Казанской иконы Божией Матери Александр Щепачев. «Рождественская музыка наполнена глубоким смыслом. Она затрагивает сокровенные струны человеческой души, приносит радость и ощущение праздника – не важно, идет ли речь о духовных песнопениях или простых колядках», - рассказывает молодой человек. На ближайших выходных Александр с друзьями планируют устроить небольшой концерт на улице Ленинградской, где будут исполнять рождественские песни и колядки для всех желающих.
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