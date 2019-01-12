В Самарском театре оперы и балета состоялся традиционный рождественский концерт

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Собравшихся поприветствовал глава региона. «Праздник Рождества Христова возвращает нас к доброте, вере и исконным традициям русского народа, - отметил губернатор.- Рождественский концерт – это важное событие в культурной и духовной жизни нашего региона. Это добрая традиция, которая восстановлена, благодаря служению и стараниям митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия».также поздравил верующих со светлым праздником Рождества. «В эти светлые дни мы вспоминаем о том великом событии, которое произошло более 2000 лет назад, когда Господь стал исторической личностью. Христос указал нам идеал: будьте совершенны, как отец ваш небесный. Этот внутренний потенциал человек должен раскрыть, приумножить и явить образ Божий»,- сказал Владыка.Концертная программа началась с тропаря Рождеству Христову в исполнении Самарского губернского студенческого хора «София». Студенты Самарской духовной семинарии и учащиеся Самарского социально-педагогического университета пропели древнерусский духовный стих «Воззвала душа». Зрителей порадовали казачьи песни, рождественские колядки и хореографические номера в исполнении юных танцоров.«В Рождественском концерте как в зеркале отражаются все грани нашего самарского таланта. Здесь выступают вокальные, танцевальные, инструментальные коллективы не только духовной, но и светской направленности. Каждый год мы с замиранием сердца ждем, что еще приготовят нам организаторы», - делится впечатлениями регент хора храма в честь Смоленской иконы Божией материСреди участников концерта певчий храма Казанской иконы Божией Матери. «Рождественская музыка наполнена глубоким смыслом. Она затрагивает сокровенные струны человеческой души, приносит радость и ощущение праздника – не важно, идет ли речь о духовных песнопениях или простых колядках», - рассказывает молодой человек. На ближайших выходных Александр с друзьями планируют устроить небольшой концерт на улице Ленинградской, где будут исполнять рождественские песни и колядки для всех желающих.