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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарском театре оперы и балета проходит выставка «Театральная и экологическая культура»

23 мая 2017 17:28
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Самарским академическим театром оперы и балета организована выставка в рамках реализации проекта «Развитие экологической культуры».
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 2017 год объявлен Годом экологии. Самарским академическим театром оперы и балета организована выставка в рамках реализации проекта «Развитие экологической культуры» - победителя Второго конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Самарской области (номинация «Экология»). Тема выставки: «Театральная и экологическая культура».

В выставке принимают участие Самарский государственный социально-педагогический университет, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный институт культуры, Самарская государственная областная академия (Наяновой), Самарский государственный технический университет, Самарское областное училище культуры и искусств, Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина, Детские школы искусств: № 4, 8, 17 (Самара), Детская школа искусств № 1 поселка Черновский.

Художественные работы учащихся, студентов и преподавателей расположены в Колонном зале и в фойе балкона второго яруса театра.

Срок проведения: 22 мая - 20 июня 2017 года. Выставка доступна для зрителей спектаклей, сообщает пресс-служба театра. 
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