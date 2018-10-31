В Самарском театре оперы и балета отмечают 100-летие со дня образования ВЛКСМ
31 октября 2018 17:48
130
Сегодня в театре оперы и балета отмечают торжественную дату - 100 лет со дня образования ВЛКСМ.
В зале - комсомольцы разных лет, сегодня - директоры предприятий и организаций, ректоры вузов, руководители органов власти.
Тёплая, дружеская атмосфера, встреча давних друзей, воспоминания и даже песни. Ещё до начала программы стало ясно, что комсомольский задор с годами не угас!
Собравшихся с праздником поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
"Одна из самых ярких глав истории нашей страны - это комсомол, 100-летие которого мы сегодня отмечаем. Очень многое из того, чем мы гордимся в нашем прошлом, связано с ВЛКСМ. Союз Молодежи, коммунистический по идеологии, по самой своей сути стал патриотическим. И я думаю, именно в этом был секрет его величия. Комсомол смог объединить всех, кто хотел служить не себе, а Родине. Не получать, а отдавать. Да, политические карьеристы там тоже были, но все же лицо комсомола, его дух определяли не они, а те, кто первыми брались за самое трудное, но очень нужное для страны: поднимали ударные стройки, поднимались в атаку, штурмовали космос! Не случайно в народной памяти два слова навсегда останутся рядом: комсомольцы– добровольцы.Это наш, российский, ответ на вопрос, как надо жить"", - отметил Дмитрий Азаров.
В Самарской области при активном участии комсомола были построены предприятия, составляющие сегодня основу губернской экономики: Жигулевская ГЭС, завод «Металлург», химические предприятия Тольятти и Новокуйбышевска, Волжский автомобильный завод, шоколадная фабрика «Россия».
Несколько поколений самарских студентов в зеленых куртках стройотрядов собственными руками построили тысяч объектов по всей стране, помогая людям решать их проблемы.
И вместе с тем получая трудовой рабочий опыт, неоценимый для будущих специалистов, организаторов производства.
"Сегодня здесь собралось немало людей, которые творили историю ВЛКСМ и страны своими руками. Это наши ветераны, комсомольцы разных лет, которые и сегодня в строю. Они и сейчас передают молодежи свой опыт, свои традиции, свое понимание жизни. спасибо вам за это!"- подчеркнул Дмитрий Азаров.
"Здесь,в зале,есть и совсем молодые люди. Это те, кто и сегодня, в совершенно других условиях, в совсем другой стране, продолжают традиции комсомола. Участвуют в добровольчестве, заботятся об экологии и памятниках, помогают ветеранам и инвалидам. Они тоже стараются отдавать, а не брать. В этом есть глубокий символический смысл. Это значит, что идеи и традиции комсомола не могли пропасть зря. Что новому поколению так же близко желание служить людям и своей стране. Стремление творить добро, помогать тем, кто в этом нуждается, улучшать мир вокруг себя. Самый яркий пример этого – небывалый подъем добровольческого движения в стране. Не случайно по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина этот год объявлен в России Годом волонтера и добровольца. В этой преемственности поколений – энергия нашего движения вперед и вместе с тем умение выбрать правильный путь, защита от повторения прежних ошибок",- отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
31 октября 2018 19:14
В одной из квартир дома по улице Тополиной в Тольятти, обнаружено тело мужчины, 1977 года рождения, с признаками насильственной смерти. Социум
86
31 октября 2018 18:28
До 30% телевизоров могут остаться с «черным экраном», если аналоговое ТВ будет отключено в январе, следует из экспертных оценок, представленных Минпромторгу.... Социум
116
31 октября 2018 18:03
Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах Социум
111
Здравоохранение
31 октября 2018 13:36
Оборудованием также оснащены Тольяттинский медицинский колледж и его филиал в селе Кинель-Черкассы. Здравоохранение
132
30 октября 2018 19:10
"В Самарской области есть развитая клиническая база, хороший кадровый потенциал", – отметил министр. Здравоохранение
589
30 октября 2018 16:53
Чаще всего болезнь поражает людей в возрасте от 45 до 60 лет. Здравоохранение
301
Новости медицины
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
70
29 октября 2018 22:05
Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
76
16 октября 2018 19:54
Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье. Новости медицины
234
Туризм
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
316
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
239
22 октября 2018 13:03
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
341
Образование
31 октября 2018 17:14
Установка основана на принципе конденсации. Атмосферный воздух содержит влагу, при его охлаждении влага конденсируется, в результате чего образуется чистая,... Образование
122
31 октября 2018 12:42
Она получит 200 тысяч рублей на благоустройство. Образование
171
30 октября 2018 23:11
Эксперты считают, что учёным и преподавателям в первую очередь нужно прийти к общему мнению по целому ряду вопросов, связанных с данной наукой. Образование
245
Культура
31 октября 2018 14:52
С ним конкурируют 9 других спектаклей. За 25-летнюю историю "Золотой Маски" балетный спектакль Самары попал в список ее номинантов впервые. Культура
165
31 октября 2018 12:15
Игры пройдут 31 октября и 1 ноября. Культура
134
31 октября 2018 11:43
Интерактивное путешествие пройдет в стиле Бунка-но хи. Культура
185
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
98
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
555
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1536
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
477
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
589
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
571
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
628
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
563
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1128
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
886
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1266
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1327
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2441
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1835
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
2010
Мероприятия