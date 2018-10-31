В Самарском театре оперы и балета отмечают 100-летие со дня образования ВЛКСМ

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Сегодня в театре оперы и балета отмечают торжественную дату - 100 лет со дня образования ВЛКСМ.В зале - комсомольцы разных лет, сегодня - директоры предприятий и организаций, ректоры вузов, руководители органов власти.Тёплая, дружеская атмосфера, встреча давних друзей, воспоминания и даже песни. Ещё до начала программы стало ясно, что комсомольский задор с годами не угас!Собравшихся с праздником поздравил глава региона Дмитрий Азаров."Одна из самых ярких глав истории нашей страны - это комсомол, 100-летие которого мы сегодня отмечаем. Очень многое из того, чем мы гордимся в нашем прошлом, связано с ВЛКСМ. Союз Молодежи, коммунистический по идеологии, по самой своей сути стал патриотическим. И я думаю, именно в этом был секрет его величия. Комсомол смог объединить всех, кто хотел служить не себе, а Родине. Не получать, а отдавать. Да, политические карьеристы там тоже были, но все же лицо комсомола, его дух определяли не они, а те, кто первыми брались за самое трудное, но очень нужное для страны: поднимали ударные стройки, поднимались в атаку, штурмовали космос! Не случайно в народной памяти два слова навсегда останутся рядом: комсомольцы– добровольцы.Это наш, российский, ответ на вопрос, как надо жить"", - отметил Дмитрий Азаров.В Самарской области при активном участии комсомола были построены предприятия, составляющие сегодня основу губернской экономики: Жигулевская ГЭС, завод «Металлург», химические предприятия Тольятти и Новокуйбышевска, Волжский автомобильный завод, шоколадная фабрика «Россия».Несколько поколений самарских студентов в зеленых куртках стройотрядов собственными руками построили тысяч объектов по всей стране, помогая людям решать их проблемы.И вместе с тем получая трудовой рабочий опыт, неоценимый для будущих специалистов, организаторов производства."Сегодня здесь собралось немало людей, которые творили историю ВЛКСМ и страны своими руками. Это наши ветераны, комсомольцы разных лет, которые и сегодня в строю. Они и сейчас передают молодежи свой опыт, свои традиции, свое понимание жизни. спасибо вам за это!"- подчеркнул Дмитрий Азаров."Здесь,в зале,есть и совсем молодые люди. Это те, кто и сегодня, в совершенно других условиях, в совсем другой стране, продолжают традиции комсомола. Участвуют в добровольчестве, заботятся об экологии и памятниках, помогают ветеранам и инвалидам. Они тоже стараются отдавать, а не брать. В этом есть глубокий символический смысл. Это значит, что идеи и традиции комсомола не могли пропасть зря. Что новому поколению так же близко желание служить людям и своей стране. Стремление творить добро, помогать тем, кто в этом нуждается, улучшать мир вокруг себя. Самый яркий пример этого – небывалый подъем добровольческого движения в стране. Не случайно по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина этот год объявлен в России Годом волонтера и добровольца. В этой преемственности поколений – энергия нашего движения вперед и вместе с тем умение выбрать правильный путь, защита от повторения прежних ошибок",- отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.