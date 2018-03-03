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В Самарском театре оперы и балета наградили победителей фестиваля «Рожденные в сердце России»В течение двух месяцев, с сентября по декабрь 2017 года абсолютно все города и районы Самарской области представляли свои концертные программы. Всего в пятом юбилейном фестивале приняли участие 611 творческих коллективов, это 8760 самодеятельных артистов. На гала-концерте были представлены самые яркие номера.Участников и гостей фестиваля поздравил врио губернатора Самарской области: «Фестиваль «Рожденные в сердце России» действительно стал всенародным, каждый год в нем принимает участие все большее количество творческих коллективов, все больше людей открывают для себя удивительную сокровищницу народного творчества. И, конечно, я уверен, что фестиваль будет продолжаться, развиваться, поскольку он стал не просто праздником, но и брендом Самарской области».Глава региона также предложил в будущем наладить творческий обмен между победителями фестивалей народного творчества других регионов и лауреатами фестиваля «Рожденные в сердце России».«У каждого фестиваля своя судьба и своя идея. В этом году губернский фестиваль проходит под лозунгом «Моя Россия», - продолжил Дмитрий Азаров, - каждый в эти слова вкладывает свой смысл, у каждого возникают свои ассоциации - это родной дом, речка, родная школа, но все мы при этом гордимся, что являемся гражданами великой страны - великой России. России мощной, устремленной в будущее, России многонациональной и потому очень богатой талантами. Я хочу искренне поблагодарить всех людей, которые на протяжении этих лет принимали самое серьезное, самое большое участие в судьбе фестиваля. Сама идея фестиваля заслуживает отдельной награды, но то, как она воплощается в жизнь, достойно громадного уважения».В этом году фестиваль прошел в новом формате. Впервые свои отчетные концерты представляли не только города и муниципальные районы области, но и внутригородские районы Самары и Тольятти. И некоторые из этих районов вошли в число победителей.Лауреатами третьей степени в этом году стали концертные программы: Советского внутригородского района Самары, муниципального района Кошкинский и Сергиевского района. В номинации «Городские округа» - обладателем третьего места стал город Похвистнево.Второе место было присуждено концертным программам Нефтегорского района и внутригородскому району города Тольятти.Обладателями первого места фестиваля «Рожденные в сердце России» стали: в номинации «Муниципальные районы» - Волжский район с программой «Хороша земля – мой край родной» и в номинации «Городские округа» - программа города Отрадного «Азбучные истины».Обладаем Гран-при пятого юбилейного фестиваля самодеятельного народного творчества стал город Сызрань.Творческие коллективы Сызрани представляли на фестивале концертную программу «Пульс России в наших сердцах!». Диплом победителя был вручен главе города Сызрань Николаю Лядину, сообщает пресс-служба облправительства.