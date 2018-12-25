В Самарском театре оперы и балета наградили лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

178

21 награду вручат лучшим предприятиям, организациям и жителям СО за особые заслуги на профессиональном и общественном поприще.В 2018 году инициативными группами было подано 338 заявок, из которых члены общественного совета акции отобрали 70 кандидатов.С 4 по 17 ноября проходило общественное голосование. Все желающие могли отдать свои голоса за самого достойного номинанта.Награду в номинации «Признание и Уважение» вручил губернаторЛауреатами стали:- профессор, заслуженный деятель науки РФ- Герой Соцтруда, председатель Совета МБУ культуры "Музей истории города Отрадный".Губернатор отметил:"Акция стала поистине народной самарской традицией".- в этом году свои голоса за номинантов отдали почти 2 млн.человек;- за 11 лет существования "Народного признания" было подано более 6 тысяч заявок на участие."Этот год по всем меркам был успешным,и мы справились с теми задачами, которые нам доверила Родина. Поэтому нам очень важно не останавливаться на достигнутом. Мы заложили фундамент будущих свершений, масштабных проектов на территории региона", - отметил Дмитрий Азаров."Конечно же, впереди новые цели, новые задачи - национальные проекты, которые определил Президент страны Владимир Владимирович Путин", - подчеркнул глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.