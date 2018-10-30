В Самарском театре оперы и балета чествуют лучшие предприятия региона!

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На церемонию награждения победителей в рамках конкурса «Достояние губернии-2018» приглашены государственные и общественные деятели региона, представители администраций муниципалитетов и компаний-участников, почетные граждане Самарской области.Почетное звание «Достояние губернии», бесспорно, повышает узнаваемость компаний, работающих на благо родного края.Победители прошлых лет, размещая на своих товарах логотип престижного конкурса, отмечают повышение интереса потребителей и, как следствие, увеличение спроса, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.