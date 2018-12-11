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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарском театре оперы и балета состоится благотворительный Новогодний праздник

11 декабря 2018 15:16
83
Для многодетных приёмных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Самарской области.
15 декабря в ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета» состоится благотворительный Новогодний праздник для многодетных приёмных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Самарской области.

В программе – шоу-программа (подъёлочник) для детей и взрослых с Дедом Морозом и Снегурочкой (начало в 10-45), торжественное открытие с участием представителей органов власти (начало в 11-00), театрализованное представление «Золотой ключик».

В празднике примут участие около восьмисот пятидесяти детей, для которых приготовлены новогодние подарки.

Организатором мероприятия является благотворительный фонд «Радость», ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета». Мероприятие проводится при поддержке Правительства Самарской области, передает пресс-служба облправительства. 
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