В Самарском театре оперы и балета состоится благотворительный Новогодний праздник

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В программе – шоу-программа (подъёлочник) для детей и взрослых с Дедом Морозом и Снегурочкой (начало в 10-45), торжественное открытие с участием представителей органов власти (начало в 11-00), театрализованное представление «Золотой ключик».В празднике примут участие около восьмисот пятидесяти детей, для которых приготовлены новогодние подарки.Организатором мероприятия является благотворительный фонд «Радость», ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета». Мероприятие проводится при поддержке Правительства Самарской области, передает пресс-служба облправительства.