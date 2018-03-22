В Самарском театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры

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В этот день работников сферы культуры наградили Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы городского округа Самара, министерства культуры Самарской области, Думы городского округа Самара за значительный вклад в развитие культурной жизни города.Со сцены прозвучали поздравления от руководителя городского Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопаловой, председателя Думы городского округа Самара Алексея Дегтева, министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ректора Самарского государственного института культуры Элеоноры Куруленко, а также руководителей творческих союзов Самарской области.Всех гостей праздника ждал особый подарок – спектакль «Месье Амилькар, или человек, который платит» по пьесе Ива Жамиака.Общероссийский праздник «День работника культуры» был учрежден в 2007 году указом Президента Российской Федерации, и за сравнительно небольшую историю своего существования приобрел большую популярность среди работников сферы культуры и стал доброй традицией отмечать его в кругу своих коллег, сообщает пресс-служба администрации Самары.