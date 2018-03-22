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В Самарском театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры

22 марта 2018 17:48
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Всех гостей праздника ждал особый подарок – спектакль «Месье Амилькар, или человек, который платит» по пьесе Ива Жамиака.
21 марта в Самарском академическом театре драмы им. М.Горького состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры России.

В этот день работников сферы культуры наградили Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы городского округа Самара, министерства культуры Самарской области, Думы городского округа Самара за значительный вклад в развитие культурной жизни города.

Со сцены прозвучали поздравления от руководителя городского Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопаловой, председателя Думы городского округа Самара Алексея Дегтева, министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ректора Самарского государственного института культуры Элеоноры Куруленко, а также руководителей творческих союзов Самарской области.

Всех гостей праздника ждал особый подарок – спектакль «Месье Амилькар, или человек, который платит» по пьесе Ива Жамиака.

Общероссийский праздник «День работника культуры» был учрежден в 2007 году указом Президента Российской Федерации, и за сравнительно небольшую историю своего существования приобрел большую популярность среди работников сферы культуры и стал доброй традицией отмечать его в кругу своих коллег, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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Всех гостей праздника ждал особый подарок – спектакль «Месье Амилькар, или человек, который платит» по пьесе Ива Жамиака.
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