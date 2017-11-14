В Самарском регионе проходит областной детский творческий конкурс «Все мы – Россия!»
14 ноября 2017 09:49
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В Самарской области при поддержке с 4 ноября по 1 декабря в 2017 году проводится областной детский творческий конкурс «Все мы – Россия!».
Конкурс «Все мы — Россия!» направлен на развитие среди детей и молодежи идеи дружбы народов, укрепление единства российской нации.
Стать участником областного детского творческого конкурса может любой школьник Самарской области.
Конкурс проводится по одному из двух направлений: художественный рисунок или фотография, по следующим возрастным группам:
младшая группа – учащиеся с 1 по 4 класс;
средняя группа – учащиеся с 5 по 8 класс;
старшая группа – учащиеся с 9 по 11 класс.
Номинации по направлению «Художественный рисунок»:
«Национальная палитра моего края» – рисунки, сюжетно отражающие дружбу народов, проживающих в Самарской области;
«Город, у которого есть крылья» – рисунки, сюжетно отражающие один из самых узнаваемых символов Самарской области – крылья (Самолёт ИЛ-2, Монумент славы, ФК «Крылья Советов» и т.д.);
«И мы с тобой обязаны гордиться тем подвигом, что совершил народ…» – рисунки, отражающие единство народов во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.
Номинации по направлению «фотография»:
«Самара в лицах» – фотографии портретного плана (одиночные, парные или групповые), отражающие национальный колорит, характер и самобытность представителей народов Самарской области;
«Главное – вместе! Главное – дружно!» – репортажные фотографии, посвященные проведению культурно-массовых мероприятий, социально-значимых акций, спортивных мероприятий и т.д., направленных на укрепление гражданского единства в Самарской области;
«И пусть поколения знают» – фотографии, отражающие культурные особенности и традиции народов, проживающих в Самарской области, которые переходят из поколения в поколение.
Анкеты-заявки на конкурс принимаются в электронном виде до 17 ноября 2017 года на адрес электронной почты: orgotdel@samddn.ru; на бумажном носителе анкеты-заявки вместе с конкурсной работой представляются в ГКУ СО «Дом дружбы народов» до 1 декабря 2017 года (включительно).
С требованиями к оформлению работ можно ознакомиться на сайте www.samddn.ru
Итоги областного детского творческого конкурса «Все мы — Россия!» будут подведены не позднее 22 декабря 2017 года.
В торжественной церемонии награждения победителей примут участие представители СМИ, Творческого союза художников Самарской области, Администрации Губернатора Самарской области.
Лучшие творческие работы участников областного детского творческого конкурса «Все мы — Россия!» будут представлены на выставке в государственном учреждении Самарской области «Дом дружбы народов».
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