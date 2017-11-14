В Самарском регионе проходит областной детский творческий конкурс «Все мы – Россия!»

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В Самарской области при поддержке с 4 ноября по 1 декабря в 2017 году проводится областной детский творческий конкурс «Все мы – Россия!».Конкурс «Все мы — Россия!» направлен на развитие среди детей и молодежи идеи дружбы народов, укрепление единства российской нации.Стать участником областного детского творческого конкурса может любой школьник Самарской области.Конкурс проводится по одному из двух направлений: художественный рисунок или фотография, по следующим возрастным группам:младшая группа – учащиеся с 1 по 4 класс;средняя группа – учащиеся с 5 по 8 класс;старшая группа – учащиеся с 9 по 11 класс.Номинации по направлению «Художественный рисунок»:«Национальная палитра моего края» – рисунки, сюжетно отражающие дружбу народов, проживающих в Самарской области;«Город, у которого есть крылья» – рисунки, сюжетно отражающие один из самых узнаваемых символов Самарской области – крылья (Самолёт ИЛ-2, Монумент славы, ФК «Крылья Советов» и т.д.);«И мы с тобой обязаны гордиться тем подвигом, что совершил народ…» – рисунки, отражающие единство народов во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.Номинации по направлению «фотография»:«Самара в лицах» – фотографии портретного плана (одиночные, парные или групповые), отражающие национальный колорит, характер и самобытность представителей народов Самарской области;«Главное – вместе! Главное – дружно!» – репортажные фотографии, посвященные проведению культурно-массовых мероприятий, социально-значимых акций, спортивных мероприятий и т.д., направленных на укрепление гражданского единства в Самарской области;«И пусть поколения знают» – фотографии, отражающие культурные особенности и традиции народов, проживающих в Самарской области, которые переходят из поколения в поколение.Анкеты-заявки на конкурс принимаются в электронном виде до 17 ноября 2017 года на адрес электронной почты: orgotdel@samddn.ru; на бумажном носителе анкеты-заявки вместе с конкурсной работой представляются в ГКУ СО «Дом дружбы народов» до 1 декабря 2017 года (включительно).С требованиями к оформлению работ можно ознакомиться на сайте www.samddn.ruИтоги областного детского творческого конкурса «Все мы — Россия!» будут подведены не позднее 22 декабря 2017 года.В торжественной церемонии награждения победителей примут участие представители СМИ, Творческого союза художников Самарской области, Администрации Губернатора Самарской области.Лучшие творческие работы участников областного детского творческого конкурса «Все мы — Россия!» будут представлены на выставке в государственном учреждении Самарской области «Дом дружбы народов».