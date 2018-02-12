В Самарском районе стартует народное обсуждение благоустройства парков, скверов и других общественных пространств

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"Уважаемые жители, сообщаем, что c 13 февраля в нашем районе стартует народное обсуждение благоустройства парков, скверов и других общественных пространств. У вас есть возможность высказать свои пожелания и предложения как «облагородить» любимые места. Приходите", сообщается в Твиттере администрации Самарского района.