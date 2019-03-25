В Самарском парке Гагарина пройдет мероприятие, посвященное Всемирному дню птиц

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Цель - обратить внимание на проблемы экологии, привлечь горожан к активной общеполезной природоохранной деятельности по сохранению городского и в целом мирового биологического разнообразия.Мероприятие, которое проводится при поддержке Администрации Самары, организуют Самарский Музей Фотографии «Фото-История» и активисты природоохранного проекта «Оранжевый скворечник».К участию приглашаются семьи с детьми, школьные группы и представители других учебных заведений, корпоративные группы, активные граждане.Программой праздника заявлено:- фотоконкурс и конкурс детского творчества;- мастер-классы по изготовлению кормушек, скворечников, бельчатников;- конкурс на лучший скворечник;- тематические семинары;- массовое гуляние, передает пресс-служба горадминистрации.