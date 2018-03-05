В Самарском оперном театре чествовали представительниц прекрасной половины человечества

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Сегодня легенда театральной Самары начальник гримерного цеха Самарского академического театра драмыполучила из рукпочетный знак «Трудовой Славы». «Этот знак, наверное, моя главная награда в жизни, – говорит художник-постижер.На мероприятии заслуженные награды получили представители практически всех профессий, которые принято называть женскими – педагоги, финансисты, медики, работники социальной и культурной сфер. Слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда. «Спасибо за то, что вы делаете сейчас, воспитывая новые поколения патриотов нашей страны. Это бесценно», – сказал Дмитрий Азаров.Отдельно глава региона поздравил с 8 Марта и юбилеем ветерана труда, учителя русского языка и литературыСупруга Героя Советского Союзабыла приятно удивлена. «Такое поздравление и внимание для меня выше всех званий и наград».Глава региона в своем выступлении напомнил, что на самарской земле живут самые красивые женщины, после чего поблагодарил их за умение находить решения в самых сложных ситуациях, за умение улаживать конфликты и объединять людей. «Участвуя в общественной жизни, вы остаетесь заботливыми матерями, любящими женами, заботливыми сестрами и дочерями. Ни один мужчина с такой нагрузкой бы не справился. Но вы успеваете все. Ваша энергия, ваш талант заряжают мужчин».Дмитрий Азаров подчеркнул, что социально-экономические успехи Самарской области в большей степени связаны с прекрасной половиной человечества. Женщины заняты на самых сложных направлениях – в здравоохранении, образовании, социальной защите. «Сегодня политика государства направлена на сбережение человека, гражданина страны. Эта работа, в первую очередь, на ваших плечах. И вы к ней не просто готовы, она является состоянием вашей души», – сказал Дмитрий Азаров.Глава региона напомнил, что семейным ценностям, материнству и детству в России уделяется огромное внимание. Страна вступила в Десятилетие детства, а большой раздел недавнего Послания Президента РФбыл посвящен демографической ситуации, развитию института семьи. «Президент назвал цифры: в ближайшие шесть лет на эти цели должны выделить 3,4 трлн рублей, это в полтора раза больше, чем выделено в предыдущие шесть лет», – отметил глава региона.Дмитрий Азаров выразил уверенность, что при таком отношении в России будет расти активное, талантливое и здоровое поколение. «Это наше главное достоинство, главное богатство». – резюмировал Дмитрий Азаров.Перед началом праздничного концерта все присутствующие в театре женщины получили букет от главы региона, также с 8 Марта их поздравил спикер Самарской Губернской Думыи депутат Государственной Думы. «Женщина дает жизнь, воспитывает детей и делает все, чтобы вокруг царило счастье. И мы, мужчины, в нем купаемся», – сказал Виктор Сазонов, сообщает пресс-служба облправительства.