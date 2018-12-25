В Самарском областном художественном музее состоится концерт «Навстречу Рождеству души настежь распахнём…»

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«Ventus» - это хор старших воспитанников Детской центральной хоровой школы Самары. Он носит звание «Образцовый художественный коллектив», постоянно участвует в оперных спектаклях Самарского академического театра оперы и балета, неоднократно побеждал в хоровых конкурсах и фестивалях. Хоровой школе исполнилось 25 лет, поэтому «Ventus» посвящает свое выступление этому юбилею.Детский хор «Исток» - из Санкт-Петербурга. Он не менее именит и также постоянно принимает участие в престижных хоровых конкурсах и фестивалях. Ребята гастролируют по России и Европе, их концерты были в Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Венгрии, Германии, Австрии, Италии, Испании, Франции и Ирландии.Концерт «Навстречу Рождеству души настежь распахнём…» – одно из событий VIII музыкального фестиваля «От сердца – к сердцу». Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Самарской области. В рамках социального партнерства фестивалю помогают Самарский академический театр оперы и балета, Самарский государственный институт культуры, подростково-молодежный центр «Мир» из Санкт-Петербурга и Самарский областной художественный музей, передает пресс-служба облправительства.