В Самарском областном художественном музее откроется выставка работ Ивана Карпунова «Большое - в малом»

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У Карпунова плоскостная манера письма, подобная иконам, лубку, декоративным народным росписям. Художник предельно упрощает все фигуры на плоскости, но строго следит за симметрией и за уравновешенностью форм. Композиции просты и лаконичны, в картинах нетвычурности, отсутствуют светотени, цвет в его работах яркий и чистый. Его композиции метафоричны.На выставке представлены более тридцати картин из собрания музея.Посещение церемонии открытия – бесплатное.Выставка продлится до 24 марта. передает пресс-служба облправительства.