В Самарском области прошел заключительный этап обучения актива «Открытого Альянса Наблюдателей»
16 марта 2018 23:24
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«Открытый Альянс Наблюдателей» - это проект по подготовке наблюдателей для работы на выборах всех уровней и формированию культуры свободной и прозрачной системы наблюдения. Цель его создания - открытый мониторинг выборов.
Суть проекта заключается в создании новой информационной структуры общественного контроля избирательного процесса. Вся необходимая информация размещается на специализированном портале. Организаторы ведут большую работу по подготовке наблюдателей: проводят обучение, тестируют готовность наблюдателей, выделяют из них экспертов и координирует весь процесс.
«Открытый Альянс Наблюдателей» входит в самую большую в России сеть независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг». Среди других общественных организаций, входящих в НОМ, - «Народный наблюдатель», «За чистые выборы», «Группа 32» и
другие. Все эти проекты призваны обеспечить общественную проверку готовности российских городов к проведению честных выборов Президента РФ.
Напомним, что 1 марта Самару посетила экспедиция «Национального общественного мониторинга». В Самаре ведущие проекта Татьяна Асташкина и Денис Шаблий нанесли внезапные визиты в штабы кандидатов в Президенты РФ Владимира Путина, Владимира Жириновского,
Павла Грудинина и Ксении Собчак. В результате ведущие проекта оставили на дверях всех четырех штабов наклейку «Проверено НОМ» с большим пальцем вверх, что означает положительную оценку независимых наблюдателей.
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