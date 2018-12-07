В Самарском исполкоме прокомментировали уход Алексея Анисимова из ОНФ

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Годы работы под началом экс-главы центрального исполкома самарские коллеги-общественники считают результативными и плодотворными. По словам руководителя регионального исполкома ОНФ, общественный контроль качества реализации нового майского указа возможен только при выстраивании четкой вертикали взаимодействия общественников и власти.На федеральном уровне связка «Центральный исполком ОНФ и Администрация Президента РФ» являлась примером такого сотрудничества.- К сожалению, не во всех регионах такое взаимодействие ранее было налажено, - отмечает Марин. - Например, в Самарской области в период становления ОНФ общественников не только блокировали, но и откровенно прессинговали, и только вовремя поставленное плечо центрального исполкома и лично Алексея Викторовича позволило нам продолжить работу пообщественному мониторингу за реализацией майских указов Президента России.С обновлением губернаторского корпуса ситуация во многом поменялась в лучшую сторону. К ОНФ стали намного чаще прислушиваться. Повышается уровень доверия и авторитет движения у населения. Губернатор Самарской области, члены Правительства, глава города - постоянные участники конференций ОНФ, на которых общественники передают предложения по итогам года. Эта работа стала возможной благодаря четко выстроенной вертикали взаимодействия и эффективному управлению регионами со стороны центрального исполкома.- От имени регионов хочу выразить благодарность за годы совместной, а главное результативной работы. Уверен, что мы и дальше будем большой, дружной и эффективной командой ОНФ, и, как любит говорить Алексей Викторович, всегда будем держать строй, - заключил Владимир Марин.Центральный исполком ОНФ Алексей Анисимов возглавлял с 2011 года. Кроме того, общественник занимал пост замначальника избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. На выборах 2018 года он также входил в предвыборный штаб президента.В ближайшее время состоится заседание Центрального штаба ОНФ, на котором в соответствии с уставом движения будет назначен новый руководитель исполкома Народного фронта, передает пресс-служба ОНФ.