В Самарском художественном музее пройдет выставка иллюстраций Павла Клементьева

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в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) состоится открытие выставки произведений ульяновского художника и иллюстратора, члена Союза художников России, дизайнера и художника-постановщика спектаклей Ульяновскогодраматического театра Павла Клементьева.На выставке будут представлены иллюстрации к книге стихов «Ура! Детвора!» Сергея Жданова, директора Ульяновского областного художественного музея. Он написал серию стихов для детей, главными героями которых являются озорная девочка Даша и три её брата. Прототипы этих образов – дети самого автора. Павел Клементьев проиллюстрировал и сверстал книгу.Художник старался показать все глазами ребёнка. Созданные иллюстрации - необычайно атмосферные, наполненные радостью, задором, непосредственностью, нежностью, любовью. На церемонии открытия выставки состоится презентация книги «Ура! Детвора!». Гостей вечера ждет встреча с автором и выступления самых юных участников образовательных программ Самарского областного художественного музея.Вход на выставку бесплатный в течение всего периода экспонирования с 21 февраля по 24 марта 2019 года, передает пресс-служба облправительства.