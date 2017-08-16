В Самарском художественном музее откроется выставка «Семейные ценности»

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Выставка представляет живопись, графику и скульптуру, созданные начиная с 1970-х до 1990-х годов – периода активного противостояния официального и неофициального искусства. Проект дает возможность увидеть не только произведения, созданные в стилевых направлениях, характерных для этой эпохи, но и работы авторов, чей взгляд на искусство опередил свое время.Экспозиция открывается 1970-ми годами, которые стали уникальным периодом в истории российского искусства. Если после кратковременной оттепели в жизни общества наступило время, именуемое застоем, то в изобразительном искусстве, напротив, удивительное разнообразие художественных поисков и экспериментов существенно расширило круг тем. Именно в 1970-1980- е, когда в стране был спад социальной активности, художники обращаются к своему ближнему кругу, находяинтересные сюжеты в окружающей их жизни: семейный завтрак, дворовые забавы детства, портрет жены или близкого круга, уклад родительского дома.Выставка раскрывает тему семейных ценностей постепенно, через несколько тематических разделов: «Любовь, семья», «Портрет жены художника», «Материнство», «Родители», «Детство» и «Дом моего детства». Главный раздел – «Любовь, семья» рассказывает о сложной системе супружеских взаимоотношений.Особый интерес в нем представляют парные семейные портреты, на которых изображены художники с женами: «Молодые художники» Александра Ситникова и «Семья. Мои современники» Ольги Булгаковой, и другие. Выставка дает зрителю представление об общественном укладе 1970-1990- х годов, разнообразии стилевых приемов и сюжетов, в которых тема семейных ценностей стала главным источником вдохновения и предметом исследования российских художников.Выставка продлится до 15 октября 2017 года, сообщает пресс-служба музея.