В Самарском художественном музее откроется выставка «Кустодиев. Фотография. Живопись. Графика»

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4 апреля в 18:00 в Мраморном зале Самарского областного художественного музея (ул. Куйбышева, 92) состоится открытие выставки «Кустодиев. Фотография. Живопись. Графика», приуроченной к 141-й годовщине со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878 -1927).На выставке будут представлены фотографии из собрания Астраханской государственной картинной галереи им. П.М. Догадина, а также живопись, гравюра, акварели и рисунки художника 1900–1920-х годов из собрания Самарского областного художественного музея. Немногим известно, что в начале ХХ века художник серьезно увлекался фотографией. Фотография для него была и способом запечатлеть окружающую реальность, и возможностью экспериментов со светом и композицией.В 2009 году внучка художника Татьяна Кирилловна Кустодиева, искусствовед, хранитель коллекции итальянского Возрождения в Государственном Эрмитаже, передала в дар Астраханской государственной картинной галерее небольшой альбом с фотографиями, снятыми Б. М. Кустодиевым, его женой Ю. Е. Кустодиевой, друзьями семьи. Время не пощадило снимки. Многие из них оказались практически утраченными. Новые цифровые технологии позволили буквально «проявить» угасшие изображения, сделать их доступными для исследователей и зрителей. В собрании Самарского областного художественного музея творчество Б. М. Кустодиева представлено живописью и графикой 1900–1920-х годов. В экспозицию вошли рисунки, автолитографии, произведения театрально-декорационного искусства, книжные иллюстрации, передает пресс-служба облправительства.