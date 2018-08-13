Я нашел ошибку
Главные новости: 
Начата доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно – медицинская экспертиза.
В поселке Приморский Ставропольского района от взрыва в котельной погиб хозяин частного дома
Возбуждено уголовное дело.
В Безенчуке молодой человек посылал через соцсеть фотографии интимного характера несовершеннолетней девочке
По его словам, близкие Носкова делают всё, чтобы врачи смогли поставить певца на ноги.
Основатель "Парка Горького" рассказал о здоровье Николая Носкова после инсульта
Когда-то давно — в 1979 году — в селении Джохат произошло наводнение. Змеи, которых выбросило на песчаный берег реки Брахмапутра, погибли там от жары из-за отсутствия зелени.
Житель деревни в Индии плюнул на чиновников и вырастил лес сам, теперь они кусают локти
Марафон соберет более 3-х тысяч участников и 10 000 тысяч болельщиков из 150 городов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья.
19 августа в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением легкоатлетического Марафона на кубок Главы города Самара
В ходе оперативного совещания обсуждался вопрос прохождения заявочной кампании Самарской области к участию в федеральных программах и нацпроектах.
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с правительством Самарской области
Трое из которых дети в возрасте 11, 6 лет и 1 года.
В Тольятти ночью столкнулись "Daewoo Gentra" и автобус "МАЗ", пострадали пять человек
Подземные толчки были зафиксированы в 65 километрах ближе к юго-западу от города Кактовик. При этом очаг залегает на глубине 11,7 километра.
На Аляске случилось второе за сутки землетрясение
сегодня  Понедельник, 13 августа, 20:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/08:
USD 66.91
0.62
EUR 76.68
-0.15
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет семинар для индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса

13 августа 2018 17:20
97
К участию приглашаются представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели городского округа Самара.
16 августа с 12.00 до 14.00 в здании муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» (ул. Главная, 3) состоится семинар по темам: «Как правильно поставить онлайн-кассу», «Порядок регистрации физических и юридических лиц в ФГИС «Меркурий».

К участию приглашаются представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели городского округа Самара.

В рамках проведения мероприятия можно будет получить консультацию по вопросам:

- типы онлайн касс, порядок регистрации;

- сроки начала применения контрольно-кассовой техники в соответствии с новыми требованиями законодательства;

- исключения и ограничения, предусмотренные при применении контрольно-кассовой техники;

- особенности регистрации физических и юридических лиц в ФГИС «Меркурий» и получение доступа к демонстрационной версии системы Меркурий-Демо;

- пути интеграции ФГИС с внешними программами хозяйствующих субъектов (1С и другие) и др.

На протяжении всего мероприятия будет работать мини-выставка терминалов от производителя онлайн-касс, где можно будет не только ознакомиться с модельным рядом, но и проконсультироваться со специалистами по вопросам технической эксплуатации онлайн-касс.

Участие в семинаре по предварительной регистрации https://vk.cc/8kI6CM

Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 207 25 51, передает пресс-служба администрации Самары. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
13 августа 2018  19:47
По его словам, близкие Носкова делают всё, чтобы врачи смогли поставить певца на ноги.
Основатель "Парка Горького" рассказал о здоровье Николая Носкова после инсульта
По его словам, близкие Носкова делают всё, чтобы врачи смогли поставить певца на ноги.   Социум
89
13 августа 2018  18:54
Марафон соберет более 3-х тысяч участников и 10 000 тысяч болельщиков из 150 городов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья.
19 августа в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением легкоатлетического Марафона на кубок Главы города Самара
Марафон соберет более 3-х тысяч участников и 10 000 тысяч болельщиков из 150 городов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья.  Социум
119
13 августа 2018  17:20
К участию приглашаются представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели городского округа Самара.
В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет семинар для индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса
 К участию приглашаются представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели городского округа Самара. Социум
95
Весь список

Здравоохранение
13 августа 2018  13:10
Учёные рассказали, какой продукт идеально снимает стресс Добровольцы были разделены на три группы, каждая из которых имела свой рацион питания.
Учёные рассказали, какой продукт идеально снимает стресс
Добровольцы были разделены на три группы, каждая из которых имела свой рацион питания. Здравоохранение
139
11 августа 2018  21:01
Чем больше в нашей жизни становится гаджетов, тем больше среди нас людей с близорукостью.
Можно ли улучшить зрение без операции?
Чем больше в нашей жизни становится гаджетов, тем больше среди нас людей с близорукостью.   Здравоохранение
524
11 августа 2018  11:03
Ученые предупредили о смертельно опасной супербактерии в мясе
Ученые предупредили о смертельно опасной супербактерии в мясе
Говядина и курятина, производимые с использованием антибиотиков, могут стать первыми источниками неуязвимых бактерий. Здравоохранение
382
Весь список
Новости медицины
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
502
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
780
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
448
Весь список
Туризм
10 августа 2018  11:34
Грушинский фестиваль в Самарской области - в топ-3 туристических событий на летние выходные
Грушинский фестиваль в Самарской области - в топ-3 туристических событий на летние выходные
Он проходит с 9 по 12 августа в районе Мастрюковских озер. Туризм
231
7 августа 2018  14:00
В регионе пройдет областная военно-туристический лагерь «Самарская волна»
В регионе пройдет областная военно-туристический лагерь «Самарская волна»
Весь маршрут разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах. Туризм
347
31 июля 2018  09:45
Самара вошла в топ-5 самых популярных у туристов городов по итогам ЧМ-2018
Самара вошла в топ-5 самых популярных у туристов городов по итогам ЧМ-2018
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
449
Весь список
Образование
13 августа 2018  10:35
В Самарской области подведут итоги традиционного проекта IT-просвещения школьников
В Самарской области подведут итоги традиционного проекта IT-просвещения школьников
С 2011 года в программе приняли участие почти 14 000 ребят. Образование
160
13 августа 2018  10:08
Проверку ЕГЭ могут доверить компьютеру
Проверку ЕГЭ могут доверить компьютеру
Подобное нововведение призвано исключить субъективный фактор при проверке экзаменационных работ. Образование
143
8 августа 2018  21:43
По мнению парламентария, чрезмерная загруженность школьников приводит к проблемам со здоровьем.
В Госдуме призвали отказаться от школьных домашних заданий в пользу прогулок
По мнению парламентария, чрезмерная загруженность школьников приводит к проблемам со здоровьем.  Образование
476
Весь список

Культура
13 августа 2018  17:24
В первые недели сезона зрители смогут увидеть спектакли по произведениям А.Островского, Н.Гоголя, А.П.Чехова, Ф.Достоевского и других отечественных и зарубежных авторов.
Театр «Самарская площадь» открывает сезон показом премьерного спектакля «Иллюзии»
В первые недели сезона зрители смогут увидеть спектакли по произведениям А.Островского, Н.Гоголя, А.П.Чехова, Ф.Достоевского и других отечественных и... Культура
107
13 августа 2018  14:03
19 – 28 октября в Самаре пройдет XVIII Фестиваль классического балета им. А. Шелест
19 – 28 октября в Самаре пройдет XVIII Фестиваль классического балета им. А. Шелест
Откроется фестиваль большим гала-концертом с участием звезд мировой балетной сцены. Культура
117
13 августа 2018  13:35
Грушинский фестиваль в Самарской области посетили 27 000 человек
Грушинский фестиваль в Самарской области посетили 27 000 человек
Установлен рекорд конкурсной программы - 369 участников. Культура
151
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1015
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1249
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1291
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
413
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
939
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
735
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1326
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1114
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1145
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
513
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
365
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1721
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1714
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3381
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2484
Весь список

Мероприятия
19 августа в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением легкоатлетического Марафона на кубок Главы города Самара
В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет семинар для индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса
В Безенчуке полицейские провели в детском лагере «Солнечный берег» мероприятие «Жизнь без наркотиков»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда