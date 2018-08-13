В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет семинар для индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса

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К участию приглашаются представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели городского округа Самара.В рамках проведения мероприятия можно будет получить консультацию по вопросам:- типы онлайн касс, порядок регистрации;- сроки начала применения контрольно-кассовой техники в соответствии с новыми требованиями законодательства;- исключения и ограничения, предусмотренные при применении контрольно-кассовой техники;- особенности регистрации физических и юридических лиц в ФГИС «Меркурий» и получение доступа к демонстрационной версии системы Меркурий-Демо;- пути интеграции ФГИС с внешними программами хозяйствующих субъектов (1С и другие) и др.На протяжении всего мероприятия будет работать мини-выставка терминалов от производителя онлайн-касс, где можно будет не только ознакомиться с модельным рядом, но и проконсультироваться со специалистами по вопросам технической эксплуатации онлайн-касс.Участие в семинаре по предварительной регистрации https://vk.cc/8kI6CMДополнительная информация по телефону: 8 (846) 207 25 51, передает пресс-служба администрации Самары.