В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет круглый стол на тему: «Актуальные вопросы пожарной безопасности»

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К участию приглашаются представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели городского округа Самара.В рамках проведения мероприятия можно будет получить консультацию по вопросам:- системы пожарной сигнализации в зданиях и сооружениях;- системы пожаротушения;- действия при проведении эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;- применение проверочных листов при проведении проверок надзорными органами;- проведение пожарного аудита.Круглый стол проводится совместно с Главным управлением МЧС России по Самарской области, отделом охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара.Участие в мероприятии по предварительной регистрации.Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 207 25 51, сообщает пресс-служба администрации Самары.