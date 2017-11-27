В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет финал конкурса «Умник»
27 ноября 2017 17:29
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коммерциализации результатов.
Конкурс «Умник» традиционно проходит при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Молодые ученые, планирующие создать инновационный бизнес, расскажут о своих исследованиях в Самарском бизнес-инкубаторе. Комиссия, в состав которой войдут представители вузов, успешные предприниматели и представители инновационной инфраструктуры, выберет лучшие проекты, которые получат грант от Фонда содействия инновациям.
Всего на конкурс в Самарской области было подано 237 заявок. Конкурс проходил в три этапа: во всех крупных вузах Самары и Тольятти были организованы отборочные мероприятия — полуфиналы, где из всех проектов выбраны лучшие. Кроме того, на открытом полуфинале со своей научной разработкой мог выступить любой желающий. После этого заявки победителей полуфиналов прошли заочную экспертизу Фонда содействия инновациям для оценки научной составляющей. В итоге было определено 76 финалистов с разработками по следующим направлениям:
информационные технологии;
медицина будущего;
современные материалы и технологии их создания;
новые приборы и аппаратные комплексы;
биотехнологии, сообщает пресс-служба облправительства.
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