Я нашел ошибку
Главные новости: 
По условиям конкурса претендовать на грант от Фонда может любой желающий, удовлетворяющий формальным условия конкурса, вне зависимости от привязки научной разработки к вузу.
В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет финал конкурса «Умник»
Этот запуск станет 1880 для ракет-носителей, разработанных и изготовленных АО «РКЦ «Прогресс».
С космодрома «Восточный» запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» («РКЦ «Прогресс»)
Одной из основных целей строительства ПЭТ-центров является повышение доступности высокотехнологичной медицины в регионе.
Дмитрий Азаров открыл первый центр ядерной медицины в регионе
Участники общественных слушаний обсудили вопросы практической реализации создания зеленого щита, вопросы финансирования работ и другие вопросы.
ОНФ: Общественность Самары одобрила присвоение острову Коровий статуса «зеленого щита»
Согласно пункту 4-1 Правил дорожного движения, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со свето
ГИБДД Самарской области: О световозвращающих элементах
Пострадали трое взрослых и двое малолетних детей.
В Железнодорожном районе Самары семья доставлена в больницу с признаками отравления, начата доследственная проверка
Занимавший до этого должность главного инженера Тюменских тепловых сетей (ОАО «Фортум»).
Исполнительным директором «ПТС» назначен Айдар Анварович Ильясов
Тела похищенных мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены стражами порядка закопанными в поле на территории Красноярского района.
Полицейские Сергиевского района задержали похитителей двух работников одного из предприятий Сургута
сегодня  Понедельник, 27 ноября, 18:05
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/11:
USD 58.53
0.07
EUR 69.33
0.15
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет финал конкурса «Умник»

27 ноября 2017 17:29
6
По условиям конкурса претендовать на грант от Фонда может любой желающий, удовлетворяющий формальным условия конкурса, вне зависимости от привязки научной разработки к вузу.
28 ноября в 10:00 в Самарском бизнес-инкубаторе пройдет финал конкурса «Умник» в Самарской области. Программа конкурса «Умник» от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) ориентирована на молодых ученых и специалистов. Участнику должно быть не более 30 лет. По условиям конкурса претендовать на грант от Фонда может любой желающий, удовлетворяющий формальным условия конкурса, вне зависимости от привязки научной разработки к вузу. Грант в размере 500 тысяч рублей выдается на 2 года на проведение научно-исследовательских работ с перспективой дальнейшей
коммерциализации результатов.

Конкурс «Умник» традиционно проходит при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Молодые ученые, планирующие создать инновационный бизнес, расскажут о своих исследованиях в Самарском бизнес-инкубаторе. Комиссия, в состав которой войдут представители вузов, успешные предприниматели и представители инновационной инфраструктуры, выберет лучшие проекты, которые получат грант от Фонда содействия инновациям.

Всего на конкурс в Самарской области было подано 237 заявок. Конкурс проходил в три этапа: во всех крупных вузах Самары и Тольятти были организованы отборочные мероприятия — полуфиналы, где из всех проектов выбраны лучшие. Кроме того, на открытом полуфинале со своей научной разработкой мог выступить любой желающий. После этого заявки победителей полуфиналов прошли заочную экспертизу Фонда содействия инновациям для оценки научной составляющей. В итоге было определено 76 финалистов с разработками по следующим направлениям:

информационные технологии;
медицина будущего;
современные материалы и технологии их создания;
новые приборы и аппаратные комплексы;
биотехнологии, сообщает пресс-служба облправительства.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
27 ноября 2017  17:29
По условиям конкурса претендовать на грант от Фонда может любой желающий, удовлетворяющий формальным условия конкурса, вне зависимости от привязки научной разработки к вузу.
В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет финал конкурса «Умник»
По условиям конкурса претендовать на грант от Фонда может любой желающий, удовлетворяющий формальным условия конкурса, вне зависимости от... Социум
5
27 ноября 2017  17:08
Этот запуск станет 1880 для ракет-носителей, разработанных и изготовленных АО «РКЦ «Прогресс».
С космодрома «Восточный» запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» («РКЦ «Прогресс»)
Этот запуск станет 1880 для ракет-носителей, разработанных и изготовленных АО «РКЦ «Прогресс».  Социум
25
27 ноября 2017  16:53
Участники общественных слушаний обсудили вопросы практической реализации создания зеленого щита, вопросы финансирования работ и другие вопросы.
ОНФ: Общественность Самары одобрила присвоение острову Коровий статуса «зеленого щита»
Участники общественных слушаний обсудили вопросы практической реализации создания зеленого щита, вопросы финансирования работ и другие вопросы.  Социум
44
Весь список

Здравоохранение
27 ноября 2017  16:58
Одной из основных целей строительства ПЭТ-центров является повышение доступности высокотехнологичной медицины в регионе.
Дмитрий Азаров открыл первый центр ядерной медицины в регионе
Одной из основных целей строительства ПЭТ-центров является повышение доступности высокотехнологичной медицины в регионе.   Здравоохранение
68
27 ноября 2017  13:43
В Самарском онкоцентре планируется запуск ПЭТ-центра. Запуск планируется в 1 полугодии 2018 г.
В Самарском онкоцентре планируется запуск ПЭТ-центра
Запуск планируется в 1 полугодии 2018 г. Здравоохранение
124
27 ноября 2017  13:30
Минздрав разрешит ВИЧ-инфицированным усыновлять детей Готовится соответствующий законопроект.
Минздрав разрешит ВИЧ-инфицированным усыновлять детей
Готовится соответствующий законопроект. Здравоохранение
112
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
208
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
440
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
318
Весь список
Туризм
27 ноября 2017  11:24
Власти Бали из-за извержения вулкана призвали к эвакуации 100 тыс. человек Остров не могут покинуть 59 тыс. туристов, среди которых 300 россиян.
Власти Бали из-за извержения вулкана призвали к эвакуации 100 тыс. человек
Остров не могут покинуть 59 тыс. туристов, среди которых 300 россиян. Туризм
128
25 ноября 2017  09:25
Ростуризм просит россиян учитывать риски при планировании поездок в Египет после теракта В Египте по указу главы государства проводится масштабная антитеррористическая операция.
Ростуризм просит россиян учитывать риски при планировании поездок в Египет после теракта
В Египте по указу главы государства проводится масштабная антитеррористическая операция. Туризм
390
15 ноября 2017  09:30
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году Объект находится на территории санатория «Волга».
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году
Объект находится на территории санатория «Волга». Туризм
489
Весь список
Образование
27 ноября 2017  14:47
Такую идею поддержали две трети респондентов. При этом 19% россиян считают, что такие уроки в школах проводить не следует.
Большинство россиян выступили за обучение в школах навыкам живого общения, основам военной подготовки и ПДД
Такую идею поддержали две трети респондентов. При этом 19% россиян считают, что такие уроки в школах проводить не следует.  Образование
136
27 ноября 2017  10:22
Роcобрнадзор перекроет «утечки» ЕГЭ Новая технология позволяет определить конкретного ученика, «слившего» ответы на ЕГЭ в сеть.
Роcобрнадзор перекроет «утечки» ЕГЭ
Новая технология позволяет определить конкретного ученика, «слившего» ответы на ЕГЭ в сеть. Образование
123
26 ноября 2017  11:27
Дмитрий Азаров ознакомился с работой инновационного центра СамГМУ На следующий год вуз будет отмечать 100-летний юбилей.
Дмитрий Азаров ознакомился с работой инновационного центра СамГМУ
На следующий год вуз будет отмечать 100-летний юбилей. Образование
368
Весь список

Культура
27 ноября 2017  14:31
Среди участников и гостей конкурса представители Республики Татарстан, Нижегородской, Оренбургской, Свердловской, Самарской областей, города Москвы. Всего было представлено свыше 100 заявок из 45 учебных заведений.
В Самаре завершается Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Созвездие Жигулей»
Среди участников и гостей конкурса представители Республики Татарстан, Нижегородской, Оренбургской, Свердловской, Самарской областей, города Москвы. Всего... Культура
100
27 ноября 2017  14:23
На сцене Самарского театра балет «Эсмеральда» будет идти в хореографии М. Петипа, постановке и хореографической редакции Ю. Бурлаки.
В Самарском театре оперы и балета готовится премьера балета "Эсмеральда"
На сцене Самарского театра балет «Эсмеральда» будет идти в хореографии М. Петипа, постановке и хореографической редакции Ю. Бурлаки.  Культура
100
25 ноября 2017  22:17
Легендарный коллектив поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
В Самарском театре оперы и балета отметили 65-летний юбилей Волжского русского народного хора
Легендарный коллектив поздравил глава региона Дмитрий Азаров. Культура
265
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
112
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
184
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
282
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4820
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1713
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8590
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2421
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9759
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2810
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1628
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1413
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1759
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1648
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1382
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3014
Весь список

Мероприятия
Дума завоевала 7 призовых мест на Спартакиаде муниципальных служащих Тольятти
В Самаре пройдут мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата
Налоговые инспекции Самарской области приглашают на «Дни открытых дверей»
Весь список
Популярное
за сегодня

Сегодня вечером на улице Льва Толстого в Самаре столкнулись «Renault» и ВАЗ 2113, пострадали двое взрослых и трое детей

1223

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

1034

Катка на стадионе "Локомотив" в Самаре в этом году не будет

728
за неделю

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

2416

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

2389

В Самаре появится Северное шоссе

2290
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда