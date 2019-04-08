В Самарском Историческом парке пройдёт «Космическая неделя»

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Исследовать космос - увлекательное дело, которое, однако, по плечу далеко не каждому. Но представить космос, в своем воображении, может любой! В 2019 году отмечается 100-летие со дня рождения Почетного гражданина Самары и Самарской области, Генерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс» одного из создателей легендарной ракеты-носителя Р-7 Д.И. Козлова. В канун Дня Космонавтики Исторический парк «Россия — Моя история» дает старт Космической неделе.14.00 - Открытие выставки детских рисунков «Мечты о космосе», награждение победителей, праздничный концерт!Свыше 200 работ прислали школьники областного центра и муниципальных районов, малых городов и сел Самарской области. Победителей выбирали члены конкурсного жюри:- Геннадий Петрович Аншаков - Герой Социалистического труда, заместитель генерального конструктора РКЦ-Прогресс- Елена Борисовна Чернега - руководитель Департамента образования Самары- Иван Иванович Мельников - председатель правления регионального отделения Союза художников России- Галина Михайловна Мисюк - директор Самарского художественного училища- Мария Михайловна Серкова – директор Исторического парка «Россия – Моя история»В программе праздника - мастер-класс по робототехнике, знакомство с историей освоения космического пространства и уникальная встреча с носителем истории Геннадием Петровичем Аншаковым - многолетним сподвижником Дмитрия Ильича Козлова, легендарного конструктора ракетнокосмической техники!Всю неделю – тематические экскурсии «Город, где рождаются ракеты» и квесты «Вперед, к звездам!».в 12 часов – космические киносеансы из архива Открытого Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли».«Время первых» - это реальная история полета корабля «Восход-2», в ходе которого был осуществлен первый выход человека в открытый космос. С помощью новейших кинотехнологий творческой командой BAZELEVS воссозданы драматические обстоятельства героического полета и возвращения на землю экипажа Алексея Леонова (Евгений Миронов) и Павла Беляева (Константин Хабенский). По словам непосредственного участника тех событий и главного консультанта фильма Алексея Архиповича Леонова: «Серьезных нештатных ситуаций в полете на «Восходе-2» было семь, из них три или четыре смертельные...»., передает пресс-служба парка.