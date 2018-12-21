В Самарском Историческом парке открылась выставка художников из детского сада

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«Неужели так могут рисовать шестилетние дети?» - этот вопрос посетители мультимедийного парка «Россия – Моя история» задают десятки раз на день. Картины в местной галерее появились чуть раньше, а теперь и сами художники из детского сада «Теремок» села Красный Яр представили свои работы и рассказали как приходит вдохновение!- Я рисовала птицу. Увидела ее, когда шла в садик и она мне очень понравилась, ведь все птицы разные. И люди разные. И небо. И деревья. Надо только успеть запомнить и рисовать! - поделиласьНастя, ей 5 лет.- Все мечты исполняются, если этого очень захотеть. У нас за воротами стоит елка, я представляю, как мы нарядим ее сегодня, а потом я красоту такую нарисую! - дополняет Есения, это ее первая выставка.- А я загадал тогда, той еще зимой, чтобы я научился рисовать, у меня получилось! - поделился Фарид.«Мечты сбываются» - так они назвали свою выставку, которая возвращает в детство всех взрослых.Умение замечать прекрасное в обычных вещах передает воспитатель, художник Светлана Щеглова, она и сама "выросла в мастерской", папа - заслуженный художник России. Преподаватель уверена, что дети - все талантливы, надо лишь каждому дать возможность творить!К слову, работы начинающих мастеров из детского сада Красного Яра были представлены в Москве на Международной художественной выставке - конкурсе детского рисунка «Человек от края до края». Все ребята получили дипломы участников своей новой выставки! А после отправились в путешествие во времени, вместе с роботом-экскурсоводом познакомились с историей нашей страны! Уезжая, философски добавили, что большая история состоит из маленьких историй каждого человека и каждого яркого дня!, передает пресс-служба парка.